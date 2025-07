5 séries mais indicadas ao Emmy 2025

O Emmy 2025 revelou algo que já vinha sendo sentido por críticos e espectadores atentos: a televisão vive um momento de ousadia narrativa e excelência técnica. As séries mais indicadas deste ano não apenas dominaram conversas e timelines, elas desafiaram gêneros, romperam fórmulas e criaram universos que pedem imersão total. São obras que ousam na forma e no conteúdo, tratando desde crises existenciais até disputas de poder com uma sofisticação que beira o cinematográfico. Mais do que sucessos de público, elas são o reflexo de uma era em que a TV se afirma, definitivamente, como a casa das grandes narrativas contemporâneas.

Entre as cinco séries mais nomeadas, há um equilíbrio instigante entre inovação estética e densidade temática. Cada uma, à sua maneira, propõe uma experiência sensorial e intelectual distinta: do mistério corporativo sufocante de “Ruptura” ao hedonismo crítico de “The White Lotus”, passando pela reinvenção sombria de um personagem dos quadrinhos em “O Pinguim”. Também há espaço para sátira dos bastidores do entretenimento em “O Estúdio”, e para o retrato cru das dores e violências do amadurecimento em “Adolescence”. Juntas, essas produções representam diferentes facetas do que a televisão pode ser quando feita com ambição e talento.

Esta lista vai além do número de indicações, ela aponta o que há de mais relevante no atual cenário televisivo. São séries que não apenas impressionaram os votantes da Academia de Televisão, mas que também conquistaram o público com tramas provocadoras, atuações marcantes e roteiros que não subestimam a inteligência de quem assiste. Em um mercado saturado por lançamentos semanais, essas cinco produções se destacam por algo raro: elas permanecem. E com dezenas de indicações cada uma, já entraram para a história do Emmy como obras que definem o espírito, e o talento, da ficção seriada em 2025.

Ruptura (2022), Dan Erickson — 27 indicações Divulgação / Apple TV+ Na distópica Lumon Industries, funcionários se submetem a um procedimento cirúrgico que separa as memórias do trabalho das da vida pessoal. O resultado é a existência de dois “eus” completamente dissociados: um que só vive no escritório, outro que jamais pisa nele. Mark, interpretado por Adam Scott, começa a questionar esse sistema após a chegada de uma nova colega e o desaparecimento misterioso de um funcionário. Com uma estética gelada e narrativa inquietante, “Ruptura” explora alienação, identidade e as fronteiras entre ética corporativa e controle psicológico. Criada por Dan Erickson e dirigida em parte por Ben Stiller, é um dos maiores feitos da televisão recente.

O Pinguim (2024), Lauren LeFranc — 24 indicações Divulgação / HBO Spin-off de “The Batman”, a série acompanha Oswald Cobblepot (Colin Farrell), o Pinguim, em sua ascensão brutal no submundo do crime de Gotham. Após o vácuo de poder deixado por Carmine Falcone, Oswald vê a oportunidade de conquistar um império próprio, mas precisará enfrentar rivais igualmente implacáveis, traições familiares e seus próprios impulsos autodestrutivos. Com atmosfera noir, direção estilizada e atuações intensas, O “Pinguim” transforma um vilão caricato em figura trágica e fascinante, explorando as engrenagens sujas que movem o poder. Um retrato sombrio e complexo de ambição, lealdade e decadência moral.

O Estúdio (2025), Evan Goldberg, Alex Gregory e Peter Huyck — 23 indicações Divulgação / Apple TV+ Nesta sátira ácida, acompanhamos os bastidores de um grande estúdio de Hollywood tentando sobreviver à era do streaming, da correção política e das redes sociais. Executivos desesperados, roteiristas em crise, egos inflados e artistas excêntricos se cruzam em uma trama que mistura deboche e crítica ao narcisismo estrutural da indústria. Criada por Tony McNamara, “O Estúdio” é ao mesmo tempo uma comédia brilhante e um comentário mordaz sobre a crise criativa que afeta quem lucra com histórias, mas tem pavor de riscos reais. Inteligente, acelerada e deliciosamente venenosa.

The White Lotus (2021), Mike White — 23 indicações Fabio Lovino / HBO Na terceira temporada, a antologia criada por Mike White leva sua sátira social para um resort de luxo na Tailândia. Novos personagens, todos absurdamente ricos e moralmente comprometidos, se cruzam em férias que prometem tranquilidade e acabam mergulhadas em tensões sexuais, conflitos de classe e reviravoltas sombrias. Com um elenco estelar e roteiro afiado, “The White Lotus” continua sua dissecação brilhante da elite global, e mostra como o tédio dos privilegiados pode rapidamente virar tragédia. Bela, desconfortável e irresistivelmente viciante, a série confirma seu lugar entre os grandes estudos de comportamento da TV contemporânea.