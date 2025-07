5 filmes que vão mudar sua vida

Extraordinário (2017), Stephen Chbosky (Prime Video)

Dale Robinette / Studiocanal

Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma síndrome genética rara, o que resultou em diversas cirurgias e uma aparência diferente. Aos 10 anos, ele vai pela primeira vez para a escola, enfrentando o julgamento implacável dos colegas e o desafio de ser aceito em um ambiente onde a aparência costuma definir os vínculos. Com sensibilidade, o filme retrata também a perspectiva da família — especialmente da mãe (Julia Roberts) e da irmã mais velha, que aprendem a viver suas próprias dores e amores à sombra das necessidades de Auggie. Baseado no best-seller de R. J. Palacio, “Extraordinário” é um hino à empatia e à gentileza, lembrando que todo mundo enfrenta batalhas invisíveis — e que, no fim, a verdadeira beleza está no olhar de quem escolhe ver além das cicatrizes.