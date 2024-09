Tuitando sem Twitter

O Brasil está há alguns dias sem Twitter ou sem X, porque o Twitter não se chama mais Twitter, mas apenas X. De repente o Xandão do STF entrou numa contenda com o Elon Musk do X. O juizão deu um prazo pro Elon Musk cumprir suas ordens, o bilionário fez beicinho, desrespeitou a ordem e a rede social saiu do ar no Brasil. O único X que pode circular no Brasil é o do nome do juiz.

A discussão sobre a saída do ar do X rolou firme, uns dizendo que era censura, outros que era “bem-feito!”, que Elon Musk mereceu. Todo mundo louco para postar a sua opinião no Twitter, sem poder. Muita gente xingando o Xandão, outros xingando o Elon Musk, mas tendo que xingar com CH porque X não pode no Brasil. Os tuiteiros mais antigos já estavam com raiva do Elon Musk desde que ele comprou o Twitter e mudou o nome da rede para X. Foi como alguém comprar a Coca-cola e mudar o nome do refrigerante. O verbo tuitar, tão bem bolado, que inventamos para dar nome as bobagens que postávamos no Twitter, deixou de fazer sentido. Mas o novo nome da rede nunca pegou. Todo mundo continuou chamando o X de Twitter. A não ser alguns marmanjos que entravam no XVídeos e diziam para as esposas que tinha sido por engano, que queriam acessar o X e erraram.

Assim que o X saiu do ar, surgiram outras redes para substituir o X/Twitter no Brasil. Apareceu uma tal de Bluesky e a Thread, que é do Zuckerberg. Ou seja, um monte de bilionário querendo pegar uma vaga para bilionário que abriu no Brasil.

Eu me inscrevi nessas duas redes e vi um monte de pessoas, refugiadas do Twitter, dizendo que ali era melhor, que a nova rede era menos tóxica e coisa e tal. Mas todo mundo de olho para ver se o X voltava para poder dar uma intoxicada básica de novo no X.

A gente fica tentando se lembrar como é que era a vida sem Twitter, pois, acreditem, isso já rolou! Antigamente o cara pensava uma coisa babaca e em vez de escrever no Twitter, contava para os amigos. Era melhor, porque a repercussão da sua ideia de merda era bem menor. Quando alguém queria sacanear uma celebridade, falar mal do ator global, denunciar a celulite da atriz ou então divulgar suas incríveis ideias políticas para o público, era obrigado a sair de casa e ir até o bar da esquina, onde ninguém dava bola para a boçalidade que a pessoa falava. O que o cara fazia? Voltava para casa para dormir.

A verdade é que, pensando bem, a vida sem Twitter é perfeitamente possível. Boa frase! Vou postar no Twitter! Ah, não dá mais! Caraca! Vou até o bar da esquina!