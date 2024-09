Perfeito para assistir agarradinho: história de amor adaptada de romance de Nicholas Sparks lido por 110 milhões de pessoas, na Netflix

Assistir ao filme “A Escolha”, dirigido por Ross Katz e baseado no livro de Nicholas Sparks, oferece uma experiência que mistura romance e drama, mas com uma transição inesperada entre os dois gêneros. O roteiro, adaptado por Bryan Sipe, começa como uma comédia romântica leve, mas rapidamente se aprofunda em uma narrativa mais densa e emocional, pegando o espectador de surpresa. Filmado em Wilmington, Carolina do Norte, uma cidade costeira com um charme acolhedor e uma atmosfera tranquila, o cenário parece ideal para contar a história de Gabby (Teresa Palmer) e Travis (Benjamin Walker).

Gabby, uma estudante de medicina, vive numa casa à beira do lago e se vê incomodada por seu vizinho barulhento, Travis, um veterinário que não se preocupa com as regras sociais, principalmente quando se trata de festas e música alta. Ele é o típico galanteador despreocupado, com Monica (Alexandra Daddario) tentando chamar sua atenção em meio a várias outras pretendentes.

Embora Travis seja um conquistador nato, ele não demonstra interesse genuíno em ninguém, o que frustra Gabby desde o início, especialmente quando o cachorro de Travis parece ser o responsável por engravidar sua cadela. Esse primeiro encontro é um desastre completo, com Gabby nutrindo uma grande antipatia por Travis e sua postura desleixada.

A trama começa a se desenrolar quando Gabby leva sua cadela para um exame veterinário e, para sua surpresa, descobre que Travis trabalha na clínica. A interação entre os dois, inicialmente tensa, começa a mudar. Os encontros casuais entre eles se tornam mais frequentes, até culminar em um momento significativo no parque de diversões da cidade. Gabby está acompanhada de seu namorado, Ryan (Tom Welling), um médico charmoso e aparentemente perfeito, enquanto Travis chega com Monica. Apesar da aparente tranquilidade, há uma tensão crescente entre Gabby e Travis, que fica evidente apenas para o espectador, já que os outros personagens parecem não notar nada fora do comum.

Com o tempo, Gabby e Travis embarcam em um romance intenso e clandestino, colocando em risco o relacionamento de Gabby com Ryan. Como é característico nas histórias de Sparks, o casal principal enfrenta uma série de desafios e dilemas que ameaçam a felicidade deles.

A partir desse ponto, o filme adota um tom mais sombrio e sério, o que marca uma mudança abrupta de ritmo. Embora a narrativa tente abordar o impacto das escolhas de Gabby e Travis, a passagem do tempo é tratada de maneira apressada, o que prejudica o desenvolvimento emocional dos personagens e dos eventos.

Um detalhe interessante no filme é uma referência a “Diário de uma Paixão”, outro romance de Nicholas Sparks, quando Travis menciona um casal de amantes que agora vivem em uma casa de repouso, aludindo ao famoso livro e filme. No entanto, enquanto “Diário de uma Paixão” conseguiu capturar a profundidade do amor com uma química irresistível entre seus protagonistas, “A Escolha” não consegue atingir o mesmo nível de envolvimento. Faltam a Travis e Gabby a intensidade e o carisma necessários para criar uma conexão memorável com o público.

Apesar de suas falhas, o filme encontra seu público entre aqueles que buscam uma história de amor leve e descomplicada, que oferece uma distração momentânea para os corações sensíveis. No entanto, a profundidade que muitos esperam de uma adaptação de Nicholas Sparks acaba sendo apenas superficial em “A Escolha”.

Embora não entregue a mesma qualidade emocional de outros trabalhos do autor, o filme consegue, ainda assim, proporcionar uma experiência agradável para quem deseja um romance despretensioso com momentos de reflexão sobre as consequências de nossas decisões.

Filme: A Escolha

Direção: Ross Katz

Ano: 2016

Gênero: Romance/Drama

Nota: 8/10