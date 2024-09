Um dos melhores thrillers policiais dos anos 1990, filme com Denzel Washington e Angelina Jolie está na Netflix

A humanidade, desde tempos imemoriais, busca por heróis, figuras que possam salvá-la de suas próprias fragilidades. Essa necessidade não apenas sublinha nossa fraqueza, mas também revela nosso potencial de redenção. Em meio à luta constante contra nossas limitações, descobrimos que gestos simples, como um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento ou um olhar empático, podem ser mais difíceis de oferecer do que imaginamos.

Às vezes, tais atitudes parecem tão árduas que equivalem a uma jornada para um mundo onde o incompreensível é banal. Assim, a existência de cada pessoa se transforma em um labirinto de desafios, muitas vezes ocultos sob a superfície da normalidade. A complexidade da vida humana está ancorada no fato de que carregamos internamente uma série de questões que só conseguimos enfrentar ao nos depararmos com as partes mais sombrias de nossa essência.

A partir dessa imersão profunda, obtemos clareza sobre quem realmente somos e sobre o papel que desempenhamos em nossas próprias vidas, e é somente nesse momento que podemos começar a compreender a importância que temos na vida daqueles ao nosso redor.

Desde cedo, aprendemos que o mal, frequentemente, não se apresenta de forma óbvia. Na verdade, ele pode aparecer envolto em uma beleza surpreendente, desafiando as expectativas. São essas manifestações contraditórias que despertam nossos instintos de proteção mais primitivos. E embora seja difícil precisar de onde esses impulsos surgem, eles nos acompanham ao longo da vida, ajudando-nos a navegar pelos momentos de maior perigo.

É sob essa perspectiva que o filme “O Colecionador de Ossos” (1999), dirigido por Phillip Noyce, pode ser analisado. Longe de ser apenas um thriller policial comum, ele oferece camadas de complexidade e subtramas que aprofundam a narrativa, explorando as vidas de dois personagens profundamente marcados por tragédias. Unidos pela busca por respostas em meio a um mistério sombrio, eles formam uma aliança improvável que mantém o espectador preso do início ao fim.

O roteiro de Jeremy Iacone foca no desenvolvimento dos protagonistas, revelando uma clara preferência por explorar suas trajetórias emocionais. Isso cria uma conexão imediata entre o público e os personagens, o que não é surpreendente, considerando os atores que os interpretam. Denzel Washington e Angelina Jolie, dois dos mais carismáticos nomes de Hollywood, dão vida a essa dupla de policiais, estabelecendo uma química inesperada, mas poderosa.

Washington, com seu talento inegável, traz à vida Lincoln Rhyme, um ex-investigador forense agora preso a uma cama devido a um acidente. Sua interpretação é, como de costume, impecável, capturando a essência de um homem que, apesar das limitações físicas, continua sendo uma mente afiada e perspicaz. Jolie, por sua vez, dá vida a Amelia Donaghy, uma jovem patrulheira inicialmente relutante, mas que logo se torna indispensável para Rhyme. A parceria entre os dois é central para o desenvolvimento da trama, e o crescimento de sua relação é sutil, porém notável.

Embora Washington já fosse um ator consagrado à época, Jolie ainda estava em processo de afirmação em Hollywood. Ela havia chamado atenção em filmes como “Gia — Fama e Destruição” (1998), mas foi com “Garota, Interrompida” (1999) que consolidou seu lugar entre as grandes atrizes da indústria.

No entanto, em “O Colecionador de Ossos”, sua performance ao lado de Washington demonstrou sua capacidade de encarar papéis mais desafiadores e complexos. A interação entre os dois vai muito além do que se poderia esperar de um simples filme de suspense policial. Eles não apenas compartilham cenas, mas criam um vínculo emocional que enriquece a narrativa.

O enredo principal gira em torno da investigação de uma série de assassinatos macabros, sugeridos no título do filme. Rhyme, sendo um dos maiores especialistas forenses dos EUA, é convocado para ajudar a solucionar o caso, apesar de suas condições físicas debilitadas.

Amelia, inicialmente designada para outra função, acaba se tornando a parceira de Rhyme nessa busca por justiça. A relutância inicial de ambos dá lugar a uma colaboração eficaz e, aos poucos, surge uma conexão emocional entre eles. Essa relação, que jamais se transforma em um romance tradicional, é marcada por uma profundidade rara em filmes do gênero, onde os personagens geralmente são limitados a estereótipos.

Noyce se distancia da fórmula típica de thrillers policiais ao adicionar camadas de complexidade emocional aos seus personagens. Rhyme, por exemplo, é constantemente assombrado pelo desejo de pôr fim à própria vida, mas é justamente essa luta interna que dá ao personagem uma dimensão trágica e fascinante.

A química entre Washington e Jolie se fortalece à medida que o filme avança, culminando em uma relação de amizade e respeito mútuo. A cena final, ambientada em uma celebração de Natal, sugere que, apesar de todos os obstáculos enfrentados, Rhyme encontrou um novo propósito ao lado de Amelia, encerrando sua angústia com uma nota de esperança.

O que diferencia “O Colecionador de Ossos” de outros filmes do gênero é justamente essa atenção aos detalhes emocionais, à construção de personagens complexos e à forma como a trama se desenrola, mantendo o espectador intrigado até o último momento.

Ao invés de se concentrar exclusivamente nos aspectos policiais, o filme oferece uma visão mais ampla sobre as fragilidades humanas, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, há espaço para a conexão, a empatia e, eventualmente, a redenção.

Filme: O Colecionador de Ossos

Direção: Phillip Noyce

Ano: 1999

Gêneros: Thriller/Drama/Ação

Nota: 8/10