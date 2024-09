Suspense de ação, baseado em uma história real que chocou o mundo, está na Netflix e vale cada segundo do seu tempo

O terrorismo islâmico não surgiu em 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas, símbolo da força capitalista americana, foram atacadas por um grupo liderado por Osama bin Laden (1957-2011). Bin Laden, ex-aliado dos EUA, foi caçado por uma década, sendo finalmente morto numa operação militar no Paquistão. O ataque às torres, porém, não foi o início, mas um marco que intensificou a visibilidade das ações extremistas ao redor do mundo, inflamando grupos que utilizam a religião como pretexto para atos de ódio e intolerância.

Essa escalada de violência se reflete no atentado ocorrido em Mumbai, em 26 de novembro de 2008, quando nove homens armados tomaram de assalto o hotel mais luxuoso da cidade, após aterrorizarem passageiros na estação Chhatrapati Shivaji. Inspirados pela Al-Qaeda, eles mataram 167 pessoas, feriram outras 327 e deixaram uma cidade inteira em choque. O diretor Anthony Maras revive esses eventos no intenso “Atentado ao Hotel Taj Mahal”, onde a violência gráfica serve para recriar a brutalidade da tragédia, enquanto a fotografia sombria de Nick Remy Matthews confere um tom sufocante a cada cena.

Maras se insere em uma tradição de cineastas que retratam atos de terror com um olhar firme e sem concessões. Tal como Paul Greengrass em “Voo United 93” (2006) e “22 de Julho” (2018) e Kathryn Bigelow em “Guerra ao Terror” (2008) e “A Hora Mais Escura” (2012), Maras expõe a crueldade dos eventos sem perder de vista o heroísmo silencioso daqueles que resistiram. As ações dos personagens do filme reverenciam os gestos de bravura de indivíduos comuns que, sem garantias de sobrevivência, enfrentaram o caos para salvar vidas.

No centro da trama, o garçom Arjun e o chef Hemant Oberoi, interpretados por Dev Patel e Anupam Kher, formam uma inesperada parceria. Separados pela hierarquia do hotel, eles se unem num esforço desesperado para salvar os quase 200 reféns, movidos mais pelo instinto do que pela razão. Essa inesperada solidariedade entre eles ecoa em momentos de rara beleza, quando, no meio da brutalidade, o filme encontra espaço para questionar o que faríamos em situação semelhante. Ao final, a pergunta ressoa: e se fosse você?

Filme: Atentado ao Hotel Taj Mahal

Direção: Anthony Maras

Ano: 2018

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10