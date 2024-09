Nenhum filme de 2024 vai emocioná-lo tanto: a mais bela e impressionante história de amor do ano

Passear pelas ruas de uma metrópole numa noite abafada pode parecer um luxo inalcançável para aqueles cujas liberdades são restritas pelos poderosos. O protagonista de Kim Hee-jin, ciente de sua identidade, parece temer que o ambiente opressor o faça esquecer quem é. Dessa angústia, “Meu Nome É Loh Kiwan” ganha sua força, explorando o medo de ser sufocado por um mundo que oprime.

A trama, adaptada do romance “I Met Loh Kiwan” de Cho Hae-jin, entrelaça política e a busca do personagem por se libertar dos fantasmas de seu passado em um novo país. Nessa terra estrangeira, ele enfrenta desafios imprevisíveis. Kim e Cho criam uma história que, intencionalmente ou não, evoca reflexões profundas sobre tragédias sem solução aparente, mantendo o público apreensivo diante do destino incerto do protagonista. O filme brinca com possibilidades inesperadas, intensificando o drama até que um respiro temporário surge.

Desde 1950, a Coreia vive sob o peso de conflitos militares, com a guerra entre o Norte e o Sul resultando em um armistício sem vencedores claros. No entanto, ao longo do tempo, a supremacia econômica e política da Coreia do Sul se consolidou. Hoje, o país desfruta de um governo democrático e uma economia crescente, proporcionando à sua população um padrão de vida comparável ao de nações europeias. Porém, Loh Kiwan, distante dessa realidade, decide partir para a Bélgica, carregando cicatrizes físicas e emocionais, incluindo a morte trágica de sua mãe, cujo corpo foi vendido por seu próprio irmão.

O longa inicialmente caminha por uma narrativa familiar, mas conforme Loh Kiwan chega à Europa, o filme abraça elementos mais sombrios, incluindo romance amaldiçoado e a luta pela sobrevivência em um território desconhecido. Após uma desastrosa entrevista de imigração e sem recursos, o protagonista encontra refúgio temporário em lugares insalubres, até que sua vida cruza com Seon Joo, uma figura inesperada que redefine seu destino. A relação entre eles, inicialmente marcada pela rejeição e atração, se transforma numa jornada inesperada de amor e autodescoberta, até que o protagonista é tragado de volta aos seus próprios demônios.

Filme: Meu Nome É Loh Kiwan

Direção: Kim Hee-jin

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 8/10