Com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, épico que faturou 1 bilhão de dólares nos cinemas está no Prime Video

Considerado o melhor filme da saga, “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres” traz a segunda parte da história escrita por J.R.R. Tolkien para as telas. Vale lembrar que o livro não é uma trilogia, mas apenas uma narrativa dividida em três partes. No filme de Peter Jackson, temos uma das maiores batalhas cinematográficas, conhecida como a “Batalha do Abismo de Helm”. Em termos de grandiosidade e qualidade, é uma das mais icônicas do cinema. Não é à toa que o longa-metragem foi premiado em 132 categorias e ganhou 2 Oscars.

A cena da batalha foi tão trabalhosa que necessitou da junção de efeitos práticos e CGI. Foram usados 250 figurantes, que foram replicados para criar exércitos com milhares de guerreiros. Além deles, dublês profissionais também foram convocados para interpretar soldados do exército de Rohan, de Saruman e os Uruk-hai.

O orçamento do filme foi de 94 milhões de dólares, e a segunda parte da história conseguiu arrecadar ainda mais que “A Sociedade do Anel”. “As Duas Torres” faturou mais de 937 milhões de dólares. Caso fosse convertido em reais hoje, seria um lucro de 5 bilhões de reais em apenas um filme da saga.

Depois de a companhia formada por Frodo, Sam, Merry, Pippin, Legolas, Aragorn, Boromir, Gimli e Gandalf passar por diversas provações e ser perseguida por orcs, os integrantes são separados. Para quem não conhece a história (é raro, mas acontece), o grupo foi designado para acompanhar Frodo, hobbit portador do Anel de Sauron, até a Montanha da Perdição. O intuito é destruir o anel que carrega a força de Sauron, o grande vilão da trama. Embora tenha sido derrotado por Isildur em uma batalha épica há centenas de anos, o espírito de Sauron ainda vive através do anel, que busca a dominação completa da Terra-Média e tem o poder de tornar seus portadores ambiciosos, perversos e destrutivos.

Neste filme, Frodo e seu melhor amigo, Sam, encontram, no meio de sua jornada, um antigo portador do Anel, a criatura Sméagol, que se compromete a guiá-los até a Montanha da Perdição. O goblin, no entanto, tem intenções secretas: ele pretende roubar o Anel de volta para si.

Enquanto Boromir morre ao final da primeira parte da saga, Aragorn, Legolas, Gimli e Gandalf vão parar em Rohan, onde Théoden está enfeitiçado por Gríma Wormtongue, um serviçal de Saruman. Depois de exposto e expulso por Gandalf, Gríma retorna para Saruman, que envia um exército de Uruk-hai para derrubar Rohan. É aí que temos a marcante Batalha do Abismo de Helm, que parece ser um conflito perdido para os heróis da saga. No entanto, Gandalf chega com reforços. Uma ajuda inesperada também vem dos elfos e de Merry e Pippin, os outros dois hobbits que se encontram com os Ents, árvores gigantes que são entidades da floresta.

A segunda parte de “O Senhor dos Anéis” é definitivamente a que possui mais cenas de ação. A batalha rendeu mais de 20 horas de imagens, que tiveram de ser compactadas em aproximadamente 40 minutos, sendo uma das mais longas sequências de guerra do cinema.

É inegável que a produção de Peter Jackson fez jus à grandiosidade e magia das histórias de Tolkien.

O talentoso elenco é composto por Elijah Wood, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Andy Serkis, Christopher Lee, Sean Astin, Cate Blanchett, Miranda Otto, John Rhys-Davies, dentre outros.

Filme: O Senhor dos Anéis: As Duas Torres

Direção: Peter Jackson

Ano: 2002

Gênero: Aventura/Épico/Fantasia

Nota: 10