O primeiro filme da Netflix em 2024 a ultrapassar 100 dias no Top 10 mundial

No filme “Donzela”, Juan Carlos Fresnadillo, renomado pela indicação ao Oscar por “Esposados” em 1997, oferece uma releitura ousada dos clássicos contos de fadas, onde a escuridão e a tensão tomam o lugar da inocência e da fantasia. Millie Bobby Brown brilha no papel de Elodie, uma jovem cuja vida se transforma drasticamente quando é compelida a aceitar um casamento com o príncipe Henry, em uma tentativa desesperada de salvar sua aldeia da miséria absoluta. Elodie vive em um vilarejo arruinado, onde a escassez e a pobreza são o único cenário conhecido. Sua família, liderada por Lord Bayford, não hesita em aceitar a proposta de casamento feita pela Rainha Isabelle (Robin Wright), acreditando ser essa a única chance de livrar seu povo da fome e do desespero.

Apesar de sua realidade dura, Elodie encontra momentos de liberdade junto à irmã, Floria, explorando os arredores do vilarejo. A relação com sua madrasta, Lady Bayford (Angela Bassett), é marcada por uma tensão sutil, sem hostilidade aberta, mas com uma desconfiança que nunca se dissipa completamente. A notícia do casamento surge como um fardo para Elodie, que hesita, mas não vê outra escolha senão seguir em frente, movida pelo desejo de ajudar sua comunidade.

Durante a viagem ao castelo, Elodie se vê consumida pela incerteza sobre o futuro e o desconhecido príncipe com quem está prestes a se unir. No entanto, ao conhecê-lo, suas preocupações começam a se dissipar. Henry, interpretado por Nick Robinson, revela-se charmoso e atencioso, e a conexão entre os dois é imediata. Um passeio pelo jardim do castelo, seguido de uma cavalgada pelas deslumbrantes paisagens do reino, fortalece ainda mais o vínculo recém-formado, e Elodie começa a acreditar que talvez o casamento possa realmente ser uma solução feliz.

No entanto, a aparente perfeição começa a desmoronar quando Lady Bayford tenta se aproximar da Rainha Isabelle, apenas para ser friamente rejeitada. A partir desse momento, a ilusão de segurança se desfaz, revelando que o casamento pode não ser a salvação que todos esperavam. Lady Bayford, preocupada, tenta alertar Elodie sobre suas suspeitas, mas a jovem, dividida entre a razão e o coração, decide seguir com o plano.

O desfecho da cerimônia revela a verdadeira natureza do príncipe Henry. Logo após o casamento, ele trai Elodie de maneira cruel, lançando-a de um precipício em uma floresta árida e desolada, onde um dragão implacável faz sua morada. Esse dragão, guardião de um ritual macabro, foi encarregado de devorar todas as jovens que são oferecidas como sacrifício, uma após a outra, perpetuando um ciclo de morte e desespero.

Agora, sozinha em um ambiente hostil, Elodie precisa enfrentar a dura realidade de que ninguém virá resgatá-la. Longe dos contos de fadas onde princesas são salvas por cavaleiros, ela percebe que a sobrevivência depende apenas de sua própria força e engenhosidade. Em meio à escuridão da floresta e às ameaças constantes, Elodie se ergue como uma verdadeira guerreira, utilizando tudo o que encontra para lutar contra seu destino aparentemente selado.

“Donzela”, disponível na Netflix, não é apenas uma versão sombria dos tradicionais contos de princesas; é uma poderosa história de empoderamento e resistência. Millie Bobby Brown oferece uma atuação excepcional, carregando o filme com uma intensidade que cativa do início ao fim. Este filme vai além do mero entretenimento, deixando uma marca profunda com sua abordagem corajosa e sua narrativa envolvente. É, sem dúvida, uma obra que desafia expectativas e redefine o que significa ser uma princesa nas telas.

Filme: Donzela

Direção: Juan Carlos Fresnadillo

Ano: 2024

Gênero: Aventura/Ação/Fantasia

Nota: 8/10