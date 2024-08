Última chance na Netflix: o filme, com Julianne Moore, que lotou cinemas de 87 países

Em “Jogos Vorazes: A Esperança — Parte 1”, o cenário é um mundo em frangalhos, tomado pelo caos e a tirania, enquanto Katniss Everdeen, com sua força inata, tenta encontrar um propósito em meio ao turbilhão que a cerca. Francis Lawrence eleva a narrativa a um patamar ainda mais sombrio, resgatando as tensões do filme anterior e reafirmando Katniss como a líder relutante de um movimento que luta pela liberdade de Panem, uma coalizão dos distritos que agora mais do que nunca se vê na iminência de um confronto final.

Katniss, ainda que hesitante, se lança contra o Capitólio, reacendendo na audiência a expectativa pelos combates ferozes, onde dois tributos de cada distrito, um homem e uma mulher, são escolhidos para batalhas que evocam a brutalidade das arenas romanas, servindo como um espetáculo mórbido para um público exaurido. Lawrence preserva a crueza da narrativa original de Suzanne Collins, autora dos livros, e, junto com Peter Craig e Danny Strong, constrói um roteiro que não só resgata elementos dos filmes anteriores, mas também pavimenta o caminho para o desfecho em “Jogos Vorazes: A Esperança — O Final” (2015), garantindo que o impacto dessa história não se encerre tão cedo.

Jennifer Lawrence continua a se destacar, levando o filme quase que inteiramente nas costas, especialmente nas cenas em que contracena com Josh Hutcherson, cujo desempenho se torna cada vez mais apagado, como se a complexidade de seu personagem estivesse além de seu alcance. A liderança emergente de Katniss, agora uma figura pública forçada a se esconder com Peeta da fúria do presidente Snow, adiciona uma nova camada de tensão à trama.

Donald Sutherland, como o presidente Snow, quando contracena com Caesar Flickerman, o extravagante apresentador vivido por Stanley Tucci, transforma o filme em uma crítica mordaz à decadência social. O elenco ganha ainda mais profundidade com personagens como Alma Coin, interpretada por Julianne Moore, e Gale Hawthorne, vivido por Liam Hemsworth, ambos contribuindo para o tom denso e multifacetado da narrativa. Elizabeth Banks, como Effie Trinket, traz um alívio cômico preciso, que equilibra a tensão crescente.

O elenco de apoio, incluindo Woody Harrelson como Haymitch Abernathy e Philip Seymour Hoffman (1967-2014) em sua última aparição como Plutarch Heavensbee, confere ao filme um brilho de excelência. “Jogos Vorazes: A Esperança — Parte 1” é dedicado a Hoffman, cuja morte em fevereiro de 2014, nove meses antes da estreia, deixou uma marca indelével na produção, sendo uma despedida apropriada para um ator cuja presença elevou a saga a novos patamares.

Filme: Jogos Vorazes: A Esperança — Parte 1

Direção: Francis Lawrence

Ano: 2014

Gêneros: Ficção científica/Aventura

Nota: 8/10