Comédia com Jane Fonda e Lily Tomlin, recém-lançada na Netflix, vai te fazer esquecer os problemas

Vencido o estranhamento inicial de “80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão”, somos tomados por uma nostalgia esquizofrênica, como se saudosos de um tempo que ainda não vivemos. A história real de quatro senhoras rondando os oitenta que cuidam umas das outras enquanto sonham conhecer Tom Brady, um dos maiores quarterbacks da NFL, a liga nacional de futebol americano, deixa em qualquer um em cujas veias corra sangue fresco a sensação de que, por mais que pareça, a vida nunca é um caso perdido e está sempre querendo a pregar-nos boas peças. O diretor Kyle Marvin depura a força criativa do quarteto das veteranas protagonistas, uma reserva de Oscars, Tonys e Emmys, a fim de conduzi-las para um lugar novo e inusitado, que o roteiro de Emily Halpern e Sarah Haskins transforma numa razão adicional para que mantenham-se unidas, como se fossem eternas. E, na verdade, elas o são.

Em algumas circunstâncias, o passado é como um monstro que pensamos encerrar numa gaiola de ouro, o nutrindo e acalentando, até que ele, afinal, revela sua verdadeira força. Os momentos verdadeiramente nobres da vida parecem exalar uma fragrância única, inconfundível, que se vai misturando aos ambientes como música, deixando no ar um rastro de mistério, de beleza e de eternidade. Resta em algum lugar, escondido no coração dos homens, um baú de estrelas e de ossos do qual se tiram as lembranças de momentos bons e horas pálidas que, num prazo que só o tempo é capaz de definir, mudam-se também elas em recordações felizes.

O passar do tempo não é garantia de nada. Sócrates (470 a.C. – 399 a.C) foi quem primeiro cantou a bola da inutilidade da velhice ao elaborar o pensamento que reza que quanto mais os anos se sobrepõem uns aos outros, mais o homem se dá conta de sua abissal ignorância — o homem sensato ao menos —, sem mais dispor de toda aquela gordura para queimar, sem conseguir reacender a chama fria da curiosidade frente ao desconhecido, ao novo, à vida mesma e aprimorar o espírito. Nem toda a vastidão do mundo é capaz de deter alguém que, ao cabo de décadas de trabalho duro, consegue, afinal, a certeza de que ira poder gozar de um merecido descanso pela eternidade afora.

Cada qual com suas idiossincrasias e um jeito que as faz especiais, Maura, Trish, Lou e Betty driblam as tristezas de uma vida longa fixando-se no sonho de assistir à final do Super Bowl. Quando uma rádio divulga a promoção que vai presentear quatro ouvintes com ingressos para o jogo, elas vislumbram a chance pela qual tanto ansiavam, incluindo-se aí conhecer Brady, seu amado Tommy. Hoje aposentado, Brady produziu o filme num certeiro golpe de marketing e Rita Moreno, Jane Fonda, Lily Tomlin e Sally Field fazem o resto. Conto adorável sobre juventude versus velhice, a compunção e a dignidade que há em ser velho, “80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão” é uma sátira das mais comoventes sobre o estar no mundo, essa sucessão de caos e alguma serenidade que acaba de uma hora para a outra, sem que tenhamos direito à opinião. Como o homem não sabe mesmo querer, o razoável é tomar a vida em sua natureza selvagem, sem falsas ilusões e sem paixão. Mas é possível?

Filme: 80 for Brady: Quatro Amigas e uma Paixão

Direção: Kyle Marvin

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10