Os 3 melhores filmes de suspense da Netflix em 2024, até agora

Em 2024, a Netflix continua a se destacar com uma seleção de filmes de suspense que não apenas prendem a atenção, mas também desafiam o espectador a decifrar cada mistério. Nesta lista, reunimos os três títulos que se destacaram por suas tramas intricadas e reviravoltas inesperadas. “As Cores do Mal: Vermelho” nos leva a um mergulho sombrio nas profundezas do psicológico, enquanto “Monster” explora o terror do desconhecido com uma narrativa envolvente. Já “Jogo Justo” desafia as percepções de moralidade e justiça em um jogo mortal de gato e rato. Seja você um fã do gênero ou alguém buscando uma experiência cinematográfica intensa, estas escolhas oferecem uma amostra do que de melhor o suspense tem a oferecer este ano.

As Cores do Mal: Vermelho (2024), Adrian Panek Divulgação / Aurum Film Uma praia em Tri-City se transforma em palco de uma descoberta perturbadora quando o mar revela o corpo mutilado de uma jovem. A investigação, conduzida por um promotor determinado e incansável, começa a desvendar um complexo emaranhado de segredos. A mãe da vítima, uma respeitada juíza, se junta à busca por respostas, cada vez mais envolvida nas sombras da criminalidade local. A tensão aumenta conforme segredos pessoais começam a emergir. As pistas apontam para um clube à beira-mar, conectando o crime atual a um assassinato de quinze anos atrás. O caso, que parecia ser uma simples investigação, expõe segredos ocultos há muito tempo, tornando-se um desafio perigoso para todos os envolvidos. À medida que a verdade se aproxima, as autoridades locais começam a sentir o peso das revelações emergentes, que ameaçam abalar a frágil paz da cidade. Enquanto isso, o medo e a desconfiança se espalham, tornando cada descoberta mais sinistra.

Monster (2024), Rako Prijanto Divulgação / Netflix O dia aparentemente normal de dois amigos de 11 anos se transforma em um pesadelo inimaginável. Ao voltarem da escola, o passeio de bicicleta e a leitura de quadrinhos perto do rio são interrompidos por um estranho que os sequestra. Presos no porta-malas de um carro, são levados a um local isolado em uma montanha. Rabin é deixado em uma vila, enquanto Alana consegue escapar do cativeiro, mas a experiência a marca profundamente. Embora tenha conseguido fugir, Alana não pode esquecer sua amiga, que também foi capturada pelo homem. Determinada a salvá-la, ela retorna ao local do sequestro, enfrentando perigos desconhecidos e sua própria vulnerabilidade. A coragem e a determinação dessa jovem são postas à prova enquanto luta contra o tempo e o medo para libertar aqueles que ama das garras de um predador implacável, desafiando todos os limites que conhecia até então.