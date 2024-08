O filme do Prime Video que dominou o Top 1 mundial por 29 dias

No impactante reboot “Creed: Nascido para Lutar”, dirigido por Ryan Coogler em 2015, o icônico Rocky Balboa foi mantido fora do ringue pela primeira vez, enfrentando um desafio ainda maior: lidar com o envelhecimento. Sylvester Stallone, cuja imagem nas telas havia se tornado uma caricatura de si mesmo após uma série de filmes de ação cada vez mais criticados, encontrou novas profundidades em uma das interpretações mais complexas de seu personagem mais famoso, um lutador marcado pelas inúmeras batalhas da vida. Isso lhe rendeu uma indicação ao Oscar e sugeriu um renascimento tardio em sua carreira, menos focado na força bruta e mais nas emoções.

No entanto, essa esperança foi frustrada quando o ator voltou a papéis que priorizam a ação em detrimento da emoção, deixando inexplorado o potencial de transformar-se de herói de ação em um ator de personagens. Em “O Samaritano”, uma saga de super-heróis da Amazon lançada em 2022, uma das poucas produções recentes de Stallone fora das grandes franquias (seus filmes mais recentes incluem “O Esquadrão Suicida”, “Plano de Fuga 3” e “Rambo: Até o Fim”, enquanto os próximos títulos são “Os Mercenários 4” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”), há um vislumbre de algo mais, mas é apenas isso — um vislumbre. Antes que o espectador perceba, esse potencial é substituído pelo mesmo de sempre. Algo semelhante pode ser dito sobre o próprio filme, que começa sugerindo uma mudança inesperada, mas logo retorna a um caminho previsível e central.

Originalmente filmado em 2020, antes de ser adiado três vezes e posteriormente lançado diretamente no streaming após a aquisição da MGM pela Amazon, “O Samaritano” chega com uma produção mais refinada do que muitos outros filmes digitais daquela temporada. Julius Avery, diretor de “Operação Overlord”, demonstra competência e, com um orçamento aparentemente decente, cria um universo que se aproxima dos que conhecemos tão bem da Marvel e da DC. A história, escrita por Bragi F. Schut, de “Cadáver”, gira em torno de Samaritano, um herói caído que desapareceu anos antes após uma batalha com seu irmão supervilão, Nêmesis, que terminou em tragédia (retratada em uma abertura fria e pouco convincente). Javon Walton, conhecido por “Euphoria”, interpreta um jovem local obcecado pela lenda, determinado a encontrá-lo vivo. Quando avista um homem imponente, está convencido de que é ele.

Stallone repete o estilo de lutador endurecido que exibiu nos filmes “Creed”, mas com muito menos profundidade aqui, não exatamente por culpa sua, mas sim do roteiro superficial de Schut, que não lhe oferece a substância necessária. Há algo interessante, embora não inexplorado, sobre um super-herói que escolhe desaparecer após anos de serviço, e há pequenas sugestões de um mundo que poderia abrigar um personagem mais complexo. Em Granite City, os fãs tanto do herói quanto do vilão permanecem, com o último ganhando mais seguidores à medida que a economia piora, devido à percepção de que o herói se preocupava mais com os ricos e o vilão com os pobres. Embora não atinja o nível de comentário social de “The Boys”, é raro ouvir as palavras “sindicato dos servidores públicos” mencionadas casualmente no fundo de um filme de super-herói.

No entanto, isso é apenas um leve enfeite em um filme que, de outra forma, repete tantos clichês que se tornam quase ensurdecedores, uma adição bastante desnecessária ao gênero mais explorado pela indústria. Embora o lançamento no final do verão de 2022 não fosse a intenção original, ele infelizmente não poderia ter sido mais mal sincronizado, chegando logo após outra temporada de filmes da Marvel que decepcionaram muitos espectadores. “O Samaritano” faz muito pouco para convencer o público de que vale a pena ver mais.

No final, a narrativa se resume a uma batalha previsível entre o bem e o mal, com o herói ressurgido de Stallone enfrentando um chefe do crime obcecado pela memória de Nêmesis, um vilão decepcionantemente comum, interpretado por Pilou Asbæk, mais conhecido por “Borgen” e “Game of Thrones”. A dinâmica entre eles é tão sem inspiração quanto a ação que os cerca, que pode parecer mais elegante do que a média dos títulos de streaming, mas é indistinguível, uma mistura de fogo, balas e aço. À medida que os dois lutam até a morte, há uma revelação no último ato que só os espectadores menos atentos não terão percebido nos primeiros minutos do filme. Embora ofereça uma nova direção intrigante para a história, infelizmente é um beco sem saída, com implicações apenas sugeridas, e não totalmente exploradas.

Há, sem dúvida, aqueles que ainda desejam mais super-heróis, mesmo após um período fraco para o gênero, e talvez os ritmos familiares e fáceis de “O Samaritano” provem valer um clique de baixo risco. Para o resto de nós, é uma nova abordagem que já parece terrivelmente desgastada, um “Samaritano” mais mediano do que heroico.

Filme: O Samaritano

Direção: Julius Avery

Ano: 2022

Gêrenos: Ação/Drama

Nota: 8/10