Os 4 melhores filmes de ação da Netflix em 2024, até agora

Godzilla Minus Color (2024),

Divulgação / Sato Company

Em um Japão pós-guerra, retratado em tons de preto e branco, a aparição de uma criatura colossal ameaça a já frágil recuperação do país. O terror ganha vida com a ausência de cor, intensificando o pânico que se espalha entre a população. As tentativas de conter o avanço da criatura fracassam, e a devastação se torna uma sombra inescapável que paira sobre as cidades, sublinhando o caos com uma nova intensidade. Enquanto o monstro continua sua marcha, uma equipe de cientistas e militares é convocada para enfrentar o desafio, numa atmosfera que o preto e branco torna ainda mais densa e sufocante. Diante de uma escolha desesperada, eles devem decidir entre sacrificar parte do país para salvar o resto ou apostar tudo em uma estratégia final. A batalha pela sobrevivência se desenrola em um cenário monocromático, onde cada decisão carrega um peso sombrio, ecoando as cores ausentes e o destino incerto da nação.