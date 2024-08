O romance mais fofo e encantador da Netflix vai tocar profundamente o seu coração

Em seu Soneto de Fidelidade, escrito durante uma viagem a Portugal em 1939 e publicado em 1946 na coletânea “Poemas, Sonetos e Baladas”, Vinicius de Moraes (1913-1980) aborda a fragilidade do amor eterno, sugerindo que a chama que o sustenta inevitavelmente se extingue. Em contraste, Nelson Rodrigues (1912-1980), com seu estilo dramático e contundente, argumentava que a morte do amor prova sua inexistência desde o início. Independentemente da abordagem preferida pelo leitor, a adaptação “Amor à Primeira Vista”, dirigida por Vanessa Caswill e baseada no livro “A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista” (2011) de Jennifer E. Smith, não consegue capturar nem a profundidade poética do Poetinha, nem o drama intenso do Anjo Pornográfico. O filme, embora tente apresentar um relato envolvente sobre as complexidades do amor, falha em sua execução, que revela mais superficialidade do que substância.

No início do filme, uma narração feminina destaca que o dia 20 de dezembro é o mais caótico para viajar pelo Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. Com mais de 193 mil passageiros movimentando-se nesse dia, o processo de check-in e segurança enfrenta atrasos significativos, com filas que podem levar até 123 minutos no check-in e até 117 minutos na inspeção de segurança. Hadley Sullivan, interpretada por Haley Lu Richardson, está apressada para embarcar em um voo para Londres, mas um atraso de apenas quatro minutos já é suficiente para comprometer a eficiência das companhias aéreas. A aeronave, que transporta 367 passageiros, 412 malas, 340 itens de mão, quatro animais e 62 almofadas de pescoço, torna a viagem ainda mais claustrofóbica. Este detalhamento no roteiro de Katie Lovejoy busca justificar a premissa de que Hadley está prestes a encontrar o amor da sua vida. No entanto, a promessa de uma história romântica se revela vazia, com o enredo revelando-se mais um conjunto de diálogos superficiais do que um verdadeiro desenvolvimento dramático.

Embora “Amor à Primeira Vista” possa atrair um público específico, assim como os livros de Smith, o filme não oferece a profundidade esperada. A narrativa, repleta de coincidências e clichês, não corresponde às expectativas, apresentando uma visão rasa e idealizada do amor, em contraste com a complexidade da experiência amorosa real.

Filme: Amor à Primeira Vista

Direção: Vanessa Caswill

Ano: 2023

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 7/10