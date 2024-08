O suspense de ação mais impressionante do cinema mundial nos últimos 2 anos está na Netflix

“Ambulância — Um Dia de Crime” se destaca como uma das produções mais exageradas já criadas pelo cinema. A trama, que segue a vida de um ex-fuzileiro naval do Afeganistão que enfrenta a dolorosa realidade de assistir à esposa sucumbir a um câncer raro, foi inicialmente apresentada no filme “Ambulância” (2005) de Laurits Munch-Petersen. Nesta versão original dinamarquesa, o enredo já abordava a necessidade de um tratamento experimental e caro. Porém, ao ser adaptado por Hollywood, sob a direção de Michael Bay, a narrativa recebeu uma considerável injeção de adrenalina, com o uso de drones e carros de luxo em cenas explosivas, transformando o filme em uma superprodução. Apesar das mudanças, o dilema moral central permaneceu intacto.

O roteiro, desenvolvido por Lars Andreas Pedersen e Chris Fedak em colaboração com Munch-Petersen, foca profundamente nos dramas pessoais dos personagens, cada um carregando suas próprias angústias. Esses conflitos internos são revelados aos poucos, especialmente após o incidente que desencadeia a trama principal: o confronto entre dois irmãos marcados por um passado conturbado, resultando em um ajuste de contas sangrento provocado por uma decisão precipitada.

Na versão original, o foco estava em uma mãe desesperada em busca de atendimento médico para salvar sua vida. Agora, o filme centra-se em Amy, a esposa de Will Sharp, um veterano de guerra sem perspectivas, que luta contra o desespero enquanto assiste a saúde de sua companheira se deteriorar. Moses Ingram, embora apareça brevemente, capta com intensidade o desespero de Will, que, sem emprego e sem apoio, vê-se pressionado a recorrer ao irmão Danny, um criminoso que gerencia uma revendedora de carros ilegais.

A partir deste ponto, Yahya Abdul-Mateen II e Jake Gyllenhaal assumem os papéis principais, construindo uma parceria improvável que se estende até o final. Relutante no início, Will acaba aceitando a proposta de Danny para participar de um assalto a um banco em Los Angeles, mirando as fortunas de magnatas do cinema e do mercado financeiro. No entanto, desde o início, fica claro que o plano está fadado ao fracasso.

Os primeiros sinais de problemas surgem quando uma idosa interrompe a operação ao entrar no elevador no último segundo, e, logo em seguida, no banco, um policial, interpretado por Jackson White, desconfia de uma movimentação incomum. Tentando disfarçar, Danny inventa uma história sobre uma transferência milionária, mas o policial, em vez de sair, aproveita a situação para convidar a caixa Kim Daniels para um encontro, adicionando uma camada inesperada de tensão ao enredo.

A entrada de Kayli Tran no enredo, em seguida, desencadeia um tiroteio frenético, alertando todas as viaturas nas proximidades, levando à ação da SWAT. A fuga desesperada de Danny e Will, após a morte da maioria dos comparsas, culmina no sequestro de uma ambulância. Nela, eles escapam, mesmo com Zach, o policial ferido, a bordo e Cam Thompson, uma socorrista determinada a garantir a sobrevivência do colega.

Eiza González, no papel de Cam, oferece uma atuação intensa, consolidando sua carreira após “Eu Me Importo” (2020). O diretor Bay, com sua habitual maestria técnica, utiliza drones para capturar sequências de ação espetaculares, enquanto o capitão Monroe, interpretado por Garret Dillahunt, lidera a equipe de policiais, adicionando o toque final de tensão a essa trama que, apesar dos excessos, entrega o que se espera de um thriller carregado de ação.

Filme: Ambulância — Um Dia de Crime

Direção: Michael Bay

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10