Considerado pela ciência um dos filmes mais perturbadores da história, obra-prima de M. Night Shyamalan volta ao catálogo da Netflix

A mente humana é um terreno vasto e enigmático, repleto de intricados labirintos que podem facilmente levar qualquer um a se perder na vastidão de seus próprios pensamentos. M. Night Shyamalan, reconhecido por explorar os recessos mais inacessíveis da alma humana, encontra em “Fragmentado” o enredo ideal para investigar os abismos assustadores da personalidade de alguém que se equilibra entre a multiplicidade que habita seu ser atormentado e uma natureza brutal, vulnerável em ambas as facetas. Kevin Wendell Crumb, o protagonista, é o ponto central onde Shyamalan expõe os conflitos internos que ocilam entre a necessidade desesperada de um salvador e a crescente aceitação de seu domínio sem limites, onde a escuridão e a melancolia predominam.

A narrativa de Shyamalan introduz Casey Cooke, uma jovem deslocada que, ao comparecer a uma festa que nada lhe interessa, inadvertidamente se vê enredada em uma trama de terror psicológico. Casey, interpretada por Anya Taylor-Joy, é uma figura à margem dos espaços que ocupa, e o filme lhe atribui a função de justificar a jornada aterradora que se desenrola. A história toma forma a partir das decisões aparentemente triviais — o horário da festa, a escolha do estacionamento — que levam Kevin a cruzar o caminho das jovens, sugerindo que a vida é composta de momentos aleatórios, mas determinantes.

James McAvoy entrega uma atuação magistral ao dar vida a Kevin e suas múltiplas personalidades, cada uma com características e nuances distintas. Shyamalan explora, através de McAvoy, a complexidade mental de Kevin, que abriga 23 diferentes identidades, embora o filme se concentre em algumas principais. Entre elas, Hedwig, uma criança de nove anos, e Barry, um homem na casa dos trinta com uma inclinação para a moda, ambos sob o comando de Dennis, o verdadeiro alter ego de Kevin. Com maestria, Shyamalan desenha um retrato da loucura, revelando como essas personalidades coexistem em uma dança caótica e aterradora, onde até mesmo a figura aparentemente redentora da psiquiatra Karen Fletcher, interpretada por Betty Buckley, se mostra impotente diante da força destrutiva que habita Kevin. No fim, a narrativa confirma aquilo que desde o início parecia inevitável: Kevin é derrotado pelo único adversário contra o qual não há defesa.

Filme: Fragmentado

Direção: M. Night Shyamalan

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Terror

Nota: 9/10