Obra-prima do cinema europeu que narra história real incrível de resistência e coragem na Netflix

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) gerou uma vasta gama de narrativas, desde histórias impactantes que exploram a originalidade e a coragem de seus protagonistas até representações excessivamente dramáticas que acabam diluindo a gravidade dos eventos históricos. “O Banqueiro da Resistência” se destaca por estar na primeira categoria, oferecendo um retrato fiel e intrigante de um episódio pouco conhecido, mas crucial da resistência contra o nazismo.

O diretor Jarom Lürsen, sem uma inclinação anterior para abordar os horrores desse conflito, mergulha corajosamente na história de Walraven van Hall (1906-1945), um banqueiro holandês que, junto com seu irmão Gijsbert van Hall (1904-1977), orquestrou um audacioso plano para financiar a resistência contra a ocupação nazista na Holanda. A produção do filme se distingue por sua precisão histórica e por evitar a tentação de romantizar ou exagerar os fatos. Lürsen explora, com maestria, os desafios enfrentados pelos irmãos Van Hall, incluindo a constante ameaça de serem descobertos e a pressão de sustentar financeiramente a resistência em um país devastado pela guerra.

Barry Atsma, no papel de Walraven van Hall, retrata um homem que, embora inicialmente hesitante, devido ao enorme risco envolvido, acaba por se transformar em uma figura central da resistência. Com a ajuda de seu irmão Gijs, interpretado por Jacob Derwig, Walraven desenvolve um esquema engenhoso para levantar fundos por meio da venda de ações a preços abaixo do mercado, que seriam resgatáveis após o fim da guerra. Este plano não só permitiu a sobrevivência de milhares de pessoas, como também minou a ocupação nazista de maneira silenciosa, mas eficaz.

O filme aborda também o mito antissemitista de que os Van Hall tinham ascendência judaica, utilizado como pretexto para justificar o antissemitismo da época. Esse boato foi desmentido pela história, mas, como o filme mostra, os irmãos Van Hall não agiram por interesse pessoal, mas por um profundo senso de dever cívico e amor pela humanidade, escolhendo lutar contra o regime nazista em vez de fugir e salvar suas próprias vidas.

O domínio nazista na Holanda, através do Reichskommissariat Niederlande, impôs uma realidade brutal ao país, marcada pela perseguição implacável e pelo medo constante. Walraven, mesmo diante dessa opressão, conseguiu se tornar uma peça-chave na resistência, utilizando cinco identidades diferentes para operar sob o radar das forças ocupantes. Embora o filme mantenha distância de certos episódios controversos, como um suposto levante armado liderado pelos Van Hall, ele se destaca pela autenticidade ao retratar a relação entre os irmãos e suas divergências sobre a participação na resistência.

Um dos momentos mais marcantes do filme é a reconstituição do maior assalto da história dos Países Baixos, executado pelos irmãos Van Hall para financiar a resistência. A sequência, gravada no próprio banco onde o assalto ocorreu décadas antes, demandou um planejamento rigoroso e uma execução precisa, incluindo a filmagem em múltiplas locações na Holanda e na Bélgica, além de interrupções de tráfego para cenas de perseguição.

Walraven van Hall foi capturado pelas tropas nazistas e executado em 12 de fevereiro de 1945, dois dias após seu 39º aniversário. Apesar de ter sido um herói desconhecido por muitos anos, seu legado finalmente foi reconhecido, incluindo a construção de uma estátua em sua homenagem. Em contraste, seu irmão Gijsbert teve a oportunidade de viver para ver a gratidão da nação, servindo como prefeito de Amsterdã entre 1957 e 1967. Enquanto a história de Walraven ficou em silêncio por muito tempo, “O Banqueiro da Resistência”, na Netflix, ajuda a dar voz a um dos mais nobres esforços contra a tirania nazista.

Filme: O Banqueiro da Resistência

Direção: Joram Lürsen

Ano: 2018

Gênero: Drama/Guerra/Biografia

Nota: 9/10