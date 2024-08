Divertida e misteriosa, comédia que vai te fazer se sentir em um livro de Agatha Christie acaba de chegar à Netflix

Se teve algo que “Entre Facas e Segredos” trouxe de volta foram os mistérios de assassinato à la Agatha Christie. Inúmeras produções hollywoodianas e de vários países inundaram os serviços de streaming com esse gênero de filme e a explicação para isso é óbvia: as pessoas adoram. Por algum motivo, haviam esquecido que amavam esse tipo de filme, mas agora se lembraram de como é divertido e mentalmente desafiador.

As redes sociais despertaram nosso instinto investigador, trazendo à tona nossos mais secretos e, na maioria das vezes, inocentes e despretensiosos voyerismo e stalkerismo. Em meio às pessoas más que fazem isso com planos macabros, a maioria só espiona por curiosidade. Em “Reunion”, o cineasta Chris Nelson nos lembra de como é divertido brincar de detetive. Nessa comédia misteriosa, com roteiro de Willie Block e Jake Emanuel, a seriedade passa longe. Aqui, tudo vira piada, até mesmo um assassinato enigmático.

O enredo gira em torno de uma turma que se formou no ensino médio em 2001. Matthew (Chave Crawford) é o charmoso anfitrião, um ex-aluno popular do ensino médio no qual todas as garotas desejavam, mas que praticava bullying com os mais vulneráveis. Quando sua esposa resolve pegar os filhos do casal e levá-los para um fim de semana na casa da avó, Matthew vê a oportunidade de festejar e reencontrar alguns amigos de colégio.

A casa está cheia de ex-alunos da Ridgeview High School, que tentam impressionar uns aos outros com sua aparência e o que se tornaram, embora muitos tenham se tornado adultos frustrados. Alguns, como Ray (Lil Rel Howery), vêem na reunião a oportunidade perfeita de conquistar alguém. O melhor amigo dele, Evan (Billy Magnussen), ex-atleta do colégio e um policial local, está mais contido em relação às paqueras e foca em sua ex-crush, Jasmine (Jamie Chung).

Depois de uma festa que traz de volta os impulsos mais adolescentes em todos os convidados, fica apenas um grupo peculiar de ex-alunos, que inclui Ray, Evan e Jasmine, além de do ex-professor de História da turma, Theodore Buckley (Michael Hitchcock), a ex-presidente sociopata da turma e atual jornalista Amanda Tanner (Nina Dobrev) e a estranha Vivian Chase (Jillian Bell), uma mulher que promete se vingar depois de ter sofrido bullying quando adolescente.

Quando o dia nasce e Jasmine se depara com o cadáver de Matthew na cama, Vivian é a primeira suspeita, já que chegou com ares de vingança. No entanto, conforme o grupo tenta remontar os eventos da noite e encontrar provas, enquanto uma forte nevasca do lado de fora atrasa a chegada a polícia, cada um revela ter motivos para matar Matthew.

Com uma pegada Scooby-Doo, o mistério se desenrola com diversas cenas bem-humoradas, muitas vezes improvisadas e absurdas. O enredo não traz novidades aos gênero e nem demonstra riqueza de acontecimentos e profundidade dos personagens. É tudo mero entretenimento, mas muito bem conduzido pelo elenco talentoso e carismático que toma conta da tela.

Gravado em 2021, o filme foi por diversas vezes injustamente relacionado à série “The Afterparty”, que tem roteiro similar, mas que foi filmada depois. Durante um tempo na geladeira, talvez para ajustes, a comédia só foi lançada há alguns meses, com estreia em agosto no Brasil pela Netflix.

Filme: Reunion

Direção: Chris Nelson

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Mistério

Nota: 8