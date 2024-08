Com Kevin Costner, melhor faroeste dos últimos 5 anos está na Netflix

Em 2019, “Estrada Sem Lei” finalmente se materializou, encerrando um longo período de desenvolvimento que se estendeu por décadas. Com direção de John Lee Hancock e roteiro de John Fusco, o filme conta com as atuações de Kevin Costner e Woody Harrelson. A ideia original do projeto veio de Robert Redford e Paul Newman, que ganharam notoriedade ao protagonizar “Butch Cassidy e Sundance Kid”. Eles tinham como objetivo levar às telas a história dos famosos criminosos Bonnie e Clyde, sob a perspectiva dos homens da lei que os capturaram. No entanto, com o falecimento de Paul Newman antes do início da produção, Redford abandonou o projeto.

Newman e Redford estavam cotados para os papéis de Frank Hamer e Maney Gault, os investigadores que desempenharam papéis cruciais na perseguição e morte de Bonnie e Clyde. Nos anos 1930, o casal de criminosos ganhou notoriedade e conquistou a simpatia popular, romantizando o estilo de vida fora da lei. Entretanto, “Estrada Sem Lei”, na Netflix, pretende reverter essa narrativa, apresentando a história sob o ponto de vista dos policiais que desmantelaram as atividades criminosas da dupla.

Kevin Costner foi originalmente considerado para o papel de Frank Hamer em 2009, mas na época, sentiu que não estava à altura do papel, pois era muito mais jovem que o verdadeiro policial na época dos acontecimentos. Liam Neeson chegou a assumir o papel, mas posteriormente desistiu. Foi apenas em 2019 que Costner se considerou pronto para a interpretação, chegando a ganhar dez quilos para dar mais veracidade ao personagem.

A história do filme acompanha a jornada de Hamer e Gault, dois ex-policiais que, mesmo aposentados, são convocados para capturar Bonnie e Clyde. A dupla criminosa era responsável por uma série de assaltos a bancos e pequenos estabelecimentos, além do assassinato de civis e policiais na região central dos Estados Unidos. Embora fossem vistos como heróis locais em Dallas e idolatrados pela imprensa, na realidade, Bonnie e Clyde eram assassinos frios e ladrões implacáveis. A caça aos criminosos culminou em uma mobilização policial que, em 23 de maio de 1934, pôs fim à sua onda de crimes.

O filme destaca as dificuldades enfrentadas pelos investigadores, que se veem em constante confronto com o FBI. Esse embate ressalta a tensão entre os métodos tradicionais de detetives veteranos e as táticas modernas da agência de inteligência. A governadora Ma Ferguson, interpretada por Kathy Bates, adiciona outra camada de pressão ao cenário, complicando ainda mais a missão da polícia.

A perseguição a Bonnie e Clyde é retratada como uma operação meticulosa, que exige atenção obsessiva aos detalhes e dedicação incansável das forças policiais ao longo de meses de investigação. O filme sustenta um clima de tensão, evocando elementos de faroeste, e mantém o espectador engajado graças às performances notáveis de Kevin Costner e Woody Harrelson, que capturam com precisão o mix de tensão, nervosismo e toques de humor que permeiam a narrativa.

Título: Estrada Sem Lei

Direção: John Leecock

Ano: 2019

Gênero: Policial / Drama/ Biografia

Nota: 8/10