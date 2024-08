O melhor faroeste em 10 anos está no Prime Video: refilmagem da obra-prima de John Sturges

A revitalização do clássico “Sete Homens e um Destino” por Antoine Fuqua não apenas reverbera o impacto do original dirigido por John Sturges em 1960, mas também presta uma homenagem à obra-prima “Os Sete Samurais” de Akira Kurosawa, lançada em 1954. O filme de Fuqua, alicerçado em um roteiro criado por Richard Wenk e Nic Pizzolatto, mantém o cerne do enredo icônico ao situar a narrativa no Oeste americano, pouco tempo após a Guerra Civil. Fuqua, sensível ao legado que lhe antecede, infunde seu próprio toque sem desvirtuar a essência estabelecida por seus predecessores, preservando a aura atemporal das histórias que foram adaptadas.

O trabalho visual de Mauro Fiore é fundamental para este empreendimento, utilizando uma paleta de verdes e amarelos para desenhar uma paisagem que se abre para a figura solitária de um cavaleiro. Em Rose Creek, uma comunidade oprimida do Minnesota pós-Guerra Civil, a congregação se reúne na igreja, em busca de uma solução para enfrentar o tirano Bartholomew Bogue. Bogue, retratado com uma frieza implacável por Peter Sarsgaard, é o proprietário de uma empresa mineradora que explora seus trabalhadores até o limite, sem compartilhar os frutos de seu lucro. A narrativa se desenrola como um retrato das injustiças sociais e da luta desesperada de uma comunidade para se libertar da opressão.

A versão de Fuqua diferencia-se por sua escolha de explorar o antagonismo de Bogue e o papel de Sam Chisolm, vivido por Denzel Washington. Chisolm, um oficial de justiça que transita pelos territórios indígenas, é retratado como o herói improvável, cuja presença em Rose Creek traz a única esperança de salvação. A representação do racismo, uma realidade dura para personagens como Chisolm e Billy Rocks, interpretado por Lee Byung-hun, adiciona uma camada de complexidade que enriquece o filme. A obra culmina em um duelo que, embora inspirado em Kurosawa, carrega a assinatura de Fuqua, sendo um momento memorável que equilibra tradição e inovação no gênero western.

Filme: Sete Homens e um Destino

Direção: Antoine Fuqua

Ano: 2016

Gêneros: Western/Ação

Nota: 8/10