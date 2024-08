O melhor filme de mistério do Prime Video: baseado no livro de Delia Owens que vendeu 20 milhões de exemplares

Antigamente, ser mulher significava enfrentar desafios diários em um mundo onde o respeito era condicionado à submissão. Desde cedo, era necessário acatar as ordens dos homens: primeiro o pai e os irmãos, depois os professores, e, ao concluir os estudos, seguir o destino traçado de se casar com o homem escolhido para ela, a quem deveria obediência total pelo resto da vida. Sua liberdade e seus desejos mais íntimos eram controlados, como se pertencesse a outrem.

Uma jovem, nascida e criada nos rincões da Carolina do Norte, enfrenta uma vida repleta de dificuldades, cercada por carências extremas, até que decide lutar por sua independência, mesmo que isso lhe custe caro. Em “Um Lugar Bem Longe Daqui”, adaptação de Olivia Newman do romance “Where the Crawdads Sing”, de Delia Owens, publicado em 2018, a história de uma alma atormentada vai além de um simples clamor por socorro.

O roteiro, assinado por Owens e Lucy Alibar, nos conduz através de três fases na vida de Catherine Danielle Clark, conhecida como Kya, que vive nos pântanos da fictícia Barkley Cove. Fugindo de um pai alcoólatra e abusivo, Kya se envolve com um homem que lhe promete amor, mas acaba traindo sua confiança, resultando em uma tragédia que quase destrói sua vida. O trabalho de Newman, embora original, carrega ecos de outras narrativas sobre mulheres aprisionadas por sua condição, conferindo força ao seu propósito.

Cada cena é permeada por uma melancolia profunda, intensificada pela presença dos salgueiros chorões, o canto das cigarras e o sol que parece nunca se pôr. Desde os primeiros minutos, a diretora desenrola o enredo central, que lembra o clássico “Conta Comigo” (1986), de Rob Reiner. Dois garotos encontram um corpo no pântano, revelando-se, posteriormente, o de Chase Andrews, um jogador de futebol americano que ostentava a fama de conquistador.

O xerife Jackson, interpretado por Bill Kelly, e seu assistente Perdue, vivido por Jayson Warner Smith, começam a investigar, descobrindo que Chase tinha um relacionamento recente com Kya, conhecida como A Menina do Brejo. A investigação se intensifica, levando-os à porta de Kya, uma figura solitária e misteriosa, que vive cercada pela natureza densa e pelo enigmático rio North Toe.

Com habilidade, a diretora explora o passado de Kya através de um extenso flashback, onde Garret Dillahunt dá vida ao pai violento, de quem todos conseguem fugir, exceto Kya. Interpretada por Jojo Regina, que transmite uma energia vibrante logo substituída pelo medo, Kya também busca um novo lar, até que a narrativa se fixa no final da década de 1960, com uma Kya adulta, marcada por traumas, mas ainda resistente.

No segundo ato, “Um Lugar Bem Longe Daqui” se transforma em um típico drama de tribunal, com Daisy Edgar-Jones, que entrega uma atuação consistente, auxiliada por David Strathairn como Tom Milton, o advogado que retorna da aposentadoria para defendê-la.

Chase Andrews, interpretado por Harris Dickinson, aparece em momentos precisos, gerando dúvidas sobre a verdadeira autoria do crime (ou possível suicídio). Newman encerra esse arco com um desfecho agridoce para Kya, que, já idosa, encontra paz ao lado de Tate Walker, seu grande amor, interpretado por Taylor John Smith.

Filme: Um Lugar Bem Longe Daqui

Direção: Olivia Newman

Ano: 2022

Gêneros: Mistério/Thriller

Nota: 9/10