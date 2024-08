Aviso: filme na Netflix não vai deixar você se mover nem piscar durante os 130 minutos

Cada um tem suas próprias estratégias para conquistar seu espaço no mundo, revelando, de forma cautelosa e controlada, suas habilidades ocultas. O desafio de se destacar sem parecer ansioso por aprovação é algo que todos enfrentam, exigindo paciência e um jogo de aparências. Em “Truque de Mestre: O Segundo Ato” (2016), essa arte de se sobressair é explorada através dos protagonistas, que, movidos por um desejo incansável de se destacar, adotam métodos nada convencionais para alcançar seus objetivos. O diretor Jon M. Chu captura a essência desses personagens, que misturam escapismo, irreverência e uma dose de irresponsabilidade, enquanto navegam por um mundo de moral questionável e justiça social distorcida.

O roteiro de Ed Solomon, repleto de diálogos envolventes, revela que o agente do FBI Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) está menos interessado em capturar o carismático quarteto de ilusionistas, ao contrário do primeiro filme. A tensão aumenta com a entrada em cena do bilionário Walter Mabry (Daniel Radcliffe), cuja astúcia ameaça os planos da equipe, remetendo ao antigo antagonista, Thaddeus Bradley (Morgan Freeman). Este último, agora em liberdade, lida com um complexo jogo de vingança e traição, que só se desenrola plenamente no final, quando seu verdadeiro papel é revelado. Chu, sem hesitar, usa a fórmula clássica de dividir o grupo entre charme e cérebro, com personagens como Jack Wilder e Lula, e J. Daniel Atlas e Merritt McKinney, respectivamente, representando essas frentes.

A presença de Arthur Tressler (Michael Caine) fecha o ciclo de vingança iniciado no primeiro filme, amarrando as pontas soltas e dando coesão à trama. “Truque de Mestre: O Segundo Ato” combina suspense, ação e uma pitada de comédia, mantendo o ritmo e o interesse do público na saga.

Filme: Truque de Mestre: O Segundo Ato

Direção: Jon M. Chu

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Comédia/Ação

Nota: 8/10