Indicada a 8 Oscars, comédia romântica perfeita, assistida por 550 milhões de pessoas desde o seu lançamento, está na Netflix

Contar uma história que mescla otimismo e temas graves pode ser uma tarefa árdua, exigindo equilíbrio entre entretenimento e reflexão. “O Lado Bom da Vida” evita o erro de apelar ao público de forma superficial, ao contrário, utiliza protagonistas carismáticos e um enredo anticonvencional para explorar as complexidades das relações humanas. Sob a direção inspirada de David O. Russell, o filme se destaca entre tantas produções que tentam, sem sucesso, reinventar o gênero romântico.

Em uma de suas obras mais notáveis, Russell reúne dois dos atores mais promissores do cinema atual para interpretar personagens complexos, lidando com problemas psiquiátricos. O filme traz Bradley Cooper em um papel inesperado, distante dos personagens aos quais o ator estava acostumado. Cooper, interpretando o professor Pat Solitano Jr., um homem transformado pela dor e pela doença mental, entrega uma performance que talvez seja a mais marcante de sua carreira até aquele momento.

Russell sabia dos riscos de abordar o distúrbio mental em um personagem como Pat, que após um episódio violento acaba internado em um hospital psiquiátrico por oito meses. Pat, que perdeu tudo, inclusive o emprego e a esposa, é forçado a morar com seus pais. A entrada de Jennifer Lawrence como Tiffany, uma jovem viúva marcada por traumas, marca o ponto de virada do filme. A química entre Pat e Tiffany é evidente, e a relação que se desenvolve entre eles desafia as normas sociais e revela profundidades inesperadas em ambos os personagens.

À medida que a narrativa avança, o filme explora a interdependência entre Pat e Tiffany, e como cada um ajuda o outro a enfrentar suas próprias batalhas internas. A ironia e a habilidade com que Russell constrói seus personagens evitam conclusões fáceis e apresentam uma reflexão profunda sobre o comportamento humano diante da dor e da busca por redenção.

“O Lado Bom da Vida” é mais do que uma história de dois grandes atores; é uma obra coesa, onde todos os elementos se integram para proporcionar uma experiência cinematográfica unificada e refinada. O filme não apenas explora a possibilidade de reconstruir a vida, mas também mostra que reorganizar os afetos, mesmo que pareça improvável, é uma possibilidade real.

Filme: O Lado Bom da Vida

Direção: David O. Russell

Ano: 2012

Gêneros: Romance, Drama

Nota: 10/10