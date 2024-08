O filme de ação mais esperado dos últimos 2 anos acaba de estrear na Netflix

Michael Bay não é conhecido por sutileza, mas por transformar a tela em um espetáculo visual carregado de explosões e ação desenfreada. Sua marca registrada, evidente em blockbusters como “Transformers” e “BadBoys”, ressurge com vigor em “Ambulância — Um Dia de Crime”. Este filme é um exemplo cristalino de como Baydomina a arte de criar experiências cinematográficas audaciosas e inconfundíveis, que capturam a atenção do espectador do começo ao fim.

“Ambulância” é uma releitura do filme dinamarquês de 2005, “Ambulâncian”, dirigido por Laurits Munch-Petersen. Embora ambas as obras compartilhem a premissa central — dois irmãos que recorrem ao crime para cobrir despesas médicas — Bay imprime sua visão singular ao recontar essa história. No original, o drama se desenvolve em torno de uma mãe gravemente doente. Na versão hollywoodiana, a figura necessitada de cuidados é Amy, a esposa de Will Sharp, o protagonista. Ao lutar contra um câncer raro, ela se torna o epicentro de um conflito emocional profundo entre Will, um veterano de guerra, e seu irmão adotivo Danny, um criminoso experiente. Bay explora, com sua habitual intensidade, as divisões claras entre heróis e vilões, mas subverte as expectativas ao imbuir seus personagens de motivações que, embora irracionais, são movidas por uma carga emocional avassaladora.

Desde os primeiros momentos, o filme mergulha o espectador na angústia de Will, que se vê impotente diante de um sistema de saúde cruel e indiferente. Uma das cenas mais impactantes é aquela em que ele implora por mais tempo para pagar as dívidas médicas e garantir a cirurgia necessária de Amy, cujo custo astronômico de 231 mil dólares é inacessível. Desesperado e sem opções, ele recorre a Danny, que o convence a participar de um ousado assalto a banco em Los Angeles, com a promessa de um pagamento de 8 milhões de dólares como recompensa.

A partir desse ponto, a narrativa se desenrola em uma espiral vertiginosa de ação e caos. Quando o assalto inevitavelmente dá errado, os irmãos são forçados a sequestrar uma ambulância para escapar. Mas, em vez de um paciente qualquer na parte traseira, como na versão original, Bay insere um policial gravemente ferido, aumentando exponencialmente a tensão moral e dramática. A perseguição pelas ruas de Los Angeles é um espetáculo à parte, com cenas eletrizantes e uma tensão crescente enquanto a paramédica Cam Thompson, interpretada por Eiza González, luta para manter o policial vivo.

Cam, a melhor paramédica de Los Angeles, se destaca como um dos pontos altos do filme. Sua performance, uma combinação de cinismo endurecido e humanidade latente, evolui de forma cativante ao longo da narrativa. Bay, por sua vez, utiliza todas as ferramentas à sua disposição: drones capturam ângulos impossíveis, carros de luxo são destruídos em explosões espetaculares, e a cidade de Los Angeles se torna um playground de destruição. Apesar dos excessos visuais, o filme mantém um núcleo emocional palpável, centrado no desespero e nas escolhas trágicas dos irmãos Sharp.

À medida que a perseguição se intensifica, Bay sustenta a tensão com uma edição frenética e uma direção que muitas vezes desafia o espectador a acompanhar a ação. As cenas são desorientadoras, mas incrivelmente envolventes, lembrando uma montanha-russa que não dá trégua. Bay se diverte tanto quanto o público, pontuando a narrativa com humor autêntico, momentos autorreferenciais, e até uma aparição de seu próprio cachorro. Com um orçamento relativamente modesto de 40 milhões de dólares, o filme exala a grandiosidade de uma superprodução, em grande parte graças à escala e à precisão da destruição exibida na tela.

“Ambulância — Um Dia de Crime” é uma descarga pura de adrenalina, uma narrativa que abraça o caos e o exagero sem hesitação, e que, apesar de sua natureza absurda, é irresistivelmente cativante. Michael Bay entrega o que seus fãs mais esperam: um espetáculo visual que, por mais extravagante que seja, atinge seu propósito primordial — manter o espectador completamente imerso e entretido.

Filme: Ambulância — Um Dia de Crime

Direção: Michael Bay

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 9/10