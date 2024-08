O suspense de ação, que está entre os mais assistidos do mundo na Netflix, fez com que pessoas se agredissem nos cinemas

Liam Neeson, amplamente reconhecido por sua presença marcante e pela capacidade de transmitir uma força inabalável, retorna às telas em “Na Mira do Perigo”, dirigido por Robert Lorenz. Neeson assume o papel de Jim Hanson, um ex-soldado do Vietnã que agora leva uma vida pacata como fazendeiro no Arizona. Essa tranquilidade é abruptamente interrompida quando ele cruza o caminho de Miguel, um jovem mexicano, e sua mãe, Rosa, enquanto tentam atravessar a fronteira dos Estados Unidos. O que poderia ser um encontro trivial se transforma em uma luta pela sobrevivência, quando ambos são perseguidos por um cartel implacável. A situação chega ao auge quando Rosa é brutalmente assassinada diante de Jim, que, em seus últimos momentos, promete à mulher proteger seu filho a qualquer custo.

Ao assumir essa promessa, Jim é arrastado para uma missão perigosa que reaviva os traumas e sacrifícios de seu passado. Essa jornada, que coloca em risco tanto sua vida quanto a de Miguel, explora as complexas camadas emocionais que Neeson tão bem personifica. Assim como o protagonista de “O Sonho de um Homem Ridículo”, de Dostoiévski, Jim é inicialmente um homem desencantado e solitário, carregando o peso de suas experiências passadas. Contudo, a missão de proteger Miguel torna-se um catalisador para que ele redescubra um propósito, recuperando sua relevância em um mundo que parecia tê-lo esquecido. Ao decidir fugir com o garoto, enfrentando tanto a polícia quanto os criminosos, Jim se vê envolvido em um confronto que transcende o físico, tocando no dilema moral de até onde um homem pode ir para cumprir sua palavra e proteger os mais vulneráveis.

A fuga pelo deserto, árido e implacável, simboliza mais do que um simples deslocamento geográfico. É uma travessia carregada de significados, onde questões éticas e o peso das escolhas se entrelaçam. Ao decidir proteger Miguel, Jim demonstra que o amor, mesmo quando surge em circunstâncias adversas, tem o poder de revelar o verdadeiro caráter de uma pessoa. Essa relação, construída em meio ao caos e ao perigo, redefine as noções tradicionais de força e masculinidade, temas que Robert Lorenz explora com sensibilidade, como já havia demonstrado em produções anteriores como “Menina de Ouro” e “Gran Torino”. A relação entre Jim e Miguel é o pilar central do filme, oferecendo uma visão mais humana e tocante em meio a um gênero tipicamente dominado pela ação.

Visualmente, “Na Mira do Perigo” utiliza a vastidão do deserto para amplificar a sensação de vulnerabilidade que acompanha os personagens a cada passo. A tensão é palpável, e a direção de Lorenz mantém o público engajado, mesmo quando o enredo segue caminhos previsíveis. As sequências de ação, embora tradicionais, são elevadas pela performance de Neeson, que mais uma vez se entrega ao papel de um homem comum em circunstâncias extraordinárias. Embora o filme não traga grandes inovações em termos de narrativa ou técnica, distingue-se por explorar o vínculo emocional entre os protagonistas de forma que toca o espectador em um nível mais profundo.

O roteiro, fruto da colaboração entre Lorenz, Chris Charles e Danny Kravitz, acerta ao focar na relação entre Jim e Miguel, conferindo ao filme uma profundidade que vai além das convenções do gênero e permitindo que a história ressoe emocionalmente com o público. A química entre Neeson e Jacob Perez, que interpreta Miguel, é indiscutível, e a performance do jovem ator na cena final solidifica seu talento promissor. Jim, por sua vez, conclui sua jornada com uma sensação de realização, consciente de que, mesmo em meio a tantas dificuldades, cumpriu a promessa que fez, encontrando assim uma paz interior que reflete a essência dos personagens durões que Lorenz tem aperfeiçoado ao longo de sua carreira.

“Na Mira do Perigo”, apesar de seguir uma fórmula conhecida, consegue explorar temas de sacrifício e redenção com uma sensibilidade rara em filmes do gênero. A parceria entre Neeson e Lorenz resulta em uma narrativa que, embora não revolucionária, oferece momentos genuínos de introspecção e emoção. Este é um filme que, ao desafiar as expectativas do público, reafirma o valor das histórias que exploram a condição humana em suas formas mais cruas e autênticas, consolidando-se como uma adição significativa ao catálogo de filmes que tratam da luta de homens contra um mundo em constante teste aos seus limites.

Filme: Na Mira do Perigo

Direção: Robert Lorenz

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10