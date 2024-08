Últimos dias para assistir ao fenômeno dirigido por Steven Spielberg que faturou 1 billhão de dólares nas bilheterias, na Netflix

Steven Spielberg possui uma habilidade única em criar filmes que não apenas cativam o público, mas também moldam o cenário da indústria cinematográfica. Ele tem um instinto aguçado para identificar o que o público deseja ver, transformando histórias aparentemente improváveis em verdadeiros sucessos de bilheteria. Essa combinação de sensibilidade e visão comercial é o que fez de Spielberg um dos diretores mais influentes e bem-sucedidos de sua geração. Ele soube equilibrar a estética cinematográfica com o apelo comercial, criando obras que são tanto artisticamente respeitadas quanto financeiramente lucrativas.

Um exemplo claro dessa fórmula é “Jurassic Park – Parque dos Dinossauros”, que se tornou um marco na história do cinema, assim como “Tubarão” o foi em 1975. Em “Jurassic Park”, Spielberg ressuscita criaturas pré-históricas, trazendo à vida dinossauros que, apesar de extintos há milhões de anos, voltam a ameaçar a supremacia humana em uma narrativa repleta de suspense e ação.

A adaptação do roteiro de Michael Crichton e David Koepp foi realizada com maestria por Spielberg, mantendo intacta a essência das histórias de Crichton, publicadas no início dos anos 1990. No entanto, ao longo dos anos, conforme a franquia “Jurassic Park” evoluiu, muitos dos elementos originais foram se perdendo ou se transformando, resultando em uma narrativa que, em alguns casos, se distanciou bastante da trama original.

“Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros” (2015), dirigido por Colin Trevorrow, conseguiu resgatar parte da magia do primeiro filme, especialmente em cenas como a que Bryce Dallas Howard tenta salvar seus sobrinhos, reminiscente da tensão e do encanto do filme de 1993.

A trama de “Jurassic Park” se passa na fictícia ilha Nublar, onde John Hammond, um empreendedor visionário, cria um parque temático habitado por dinossauros clonados. Interpretado por Richard Attenborough, Hammond é um personagem que combina carisma e obstinação, e que, apesar das críticas e preocupações da comunidade científica e de seus próprios investidores, segue adiante com seu projeto audacioso.

Para validar seu empreendimento, Hammond convida um grupo de especialistas, incluindo a paleobotânica Ellie Sattler (Laura Dern), o arqueólogo Alan Grant (Sam Neill), e o matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum), para visitar o parque. Juntos, eles são testemunhas de um espetáculo sem precedentes: a recriação de criaturas extintas há milhões de anos, que agora vagam livremente por uma reserva artificial.

A introdução dos visitantes ao parque é marcada por uma cena icônica em que uma manada de braquiossauros é avistada pastando em meio a sequóias gigantes. Esse momento, carregado de beleza e melancolia, revela o paradoxo da existência dessas criaturas em um mundo ao qual não pertencem mais.

A explicação científica por trás da criação dos dinossauros, apresentada de forma didática, destaca como os cientistas do parque extraíram DNA de dinossauros a partir de sangue encontrado em mosquitos fossilizados em âmbar, e usaram material genético de sapos para preencher as lacunas, resultando em uma genética híbrida que leva a consequências inesperadas.

A partir daí, a narrativa se desenrola com uma série de eventos que colocam os personagens em situações de perigo extremo, enquanto tentam escapar das criaturas que inadvertidamente ajudaram a trazer de volta à vida. O filme também introduz reflexões filosóficas sobre as consequências do uso imprudente da ciência e a imprevisibilidade da natureza, que acaba por sobrepujar as tentativas humanas de controlá-la.

Essa combinação de ação intensa, efeitos especiais revolucionários para a época e temas profundos ajudou a solidificar “Jurassic Park”, na Netflix, como um dos filmes mais memoráveis e influentes da história do cinema, continuando a impactar o público e a indústria décadas após seu lançamento.

Filme: Jurassic Park — Parque dos Dinossauros

Direção: Steven Spielberg

Ano: 1993

Gêneros: Ficção científica/Aventura/Terror/Ação

Nota: 9/10