Você vai querer ficar em casa para assistir: o melhor filme de Jake Gyllenhaal acaba de estrear na Netflix e vai te deixar sem fôlego

O filme “Ambulância — Um Dia de Crime”, disponível na Netflix, é um exemplo claro de como Hollywood pode transformar uma trama originalmente intimista em uma grande produção repleta de ação e efeitos visuais. Baseado no longa dinamarquês de 2005 dirigido por Laurits Munch-Petersen, o remake americano, dirigido por Michael Bay, traz à tona a história de Will Sharp, um ex-soldado que, em desespero para salvar a vida de sua esposa, se envolve em um plano de assalto a banco que rapidamente se descontrola. A trama original de Munch-Petersen, coescrita por Lars Andreas Pedersen e Chris Fedak, ainda que centrada em ação frenética e perseguições alucinantes, não deixa de explorar as angústias e dilemas morais de seus personagens, adicionando camadas emocionais a uma narrativa que poderia facilmente ser apenas mais um thriller de alta octanagem.

Em contraste com o filme original, que se concentrava na urgência de uma mãe em busca de tratamento, a nova versão coloca Amy, a esposa de Will, no centro do drama, personificando a luta do protagonista contra um sistema de saúde que parece indiferente à sua situação desesperadora. Moses Ingram oferece uma performance tocante no início do filme, estabelecendo o tom para a jornada de Will, que se vê obrigado a recorrer ao irmão Danny, interpretado por Jake Gyllenhaal, para tentar salvar sua família. A dinâmica entre os irmãos, marcada por um passado turbulento, se desenrola em meio a um plano que, desde o início, parece condenado ao fracasso.

A ação se intensifica quando o assalto ao banco dá errado, desencadeando uma série de eventos que culminam em uma frenética perseguição pelas ruas de Los Angeles. As decisões de Danny e Will levam a consequências trágicas, envolvendo inocentes e colocando-os em rota de colisão com as forças policiais, que rapidamente mobilizam todos os recursos para capturá-los. A direção de Bay, conhecida por suas sequências explosivas e uso inovador de drones, garante que cada momento de tensão seja amplificado, oferecendo um espetáculo visual para o público.

No entanto, o filme também reserva espaço para explorar as motivações e os dilemas pessoais dos personagens, especialmente através da figura de Cam Thompson, a paramédica interpretada por Eiza González, que se vê presa no meio do caos e deve confrontar seus próprios demônios enquanto tenta salvar vidas em uma situação desesperadora. A performance de González, somada à direção de Bay e ao roteiro cuidadosamente elaborado, resulta em um filme que, embora repleto de ação e adrenalina, não perde de vista o lado humano de seus personagens, criando uma experiência cinematográfica envolvente e multifacetada.

Filme: Ambulância — Um Dia de Crime

Direção: Michael Bay

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10