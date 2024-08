Prepare-se para sentir: o filme na Netflix que vai renovar sua fé e tocar seu coração

Patrick “Tyler” Doughtie (1995-2005) é um exemplo de como as conexões entre as pessoas neste planeta, por mais distante que pareçam, podem ser intensas e profundas. Tyler, o protagonista de “Cartas para Deus”, veio ao mundo com uma missão silenciosa: suavizar a jornada daqueles que encontraram seu caminho, mesmo enquanto sua própria vida era devorada por um câncer cerebral agressivo, resistente a tratamentos quimioterápicos e diversos medicamentos que compuseram sua curta existência.

David Nixon e Patrick Doughtie narram essa história comovente, que, apesar de sombria, carrega uma mensagem de esperança. A perspectiva do jovem Tyler, um narrador que parece sempre ter tido clareza sobre seu destino, é central. Ele nunca cede ao desespero, mostrando uma coragem e uma serenidade surpreendentes para alguém de sua idade. O roteiro, escrito por Art D’Alessandro, Sandra Thrift e Doughtie, adiciona uma camada poética aos eventos vividos por Tyler durante sua busca por cura e autoconhecimento. O codiretor e pai do menino, Patrick Doughtie, enfatiza a extraordinária bravura de seu filho.

A vida humana é uma jornada que começa no momento do nascimento, rumo a destinos que talvez escolheríamos se tivéssemos controle absoluto sobre nossa existência. Quanto mais cedo entendemos que estamos essencialmente sozinhos no mundo, à mercê das falhas e da corrupção da natureza humana, mais cedo nos preparamos para enfrentar os desafios inevitáveis da vida. Essas dificuldades, que muitas vezes nos humilham e nos fazem questionar a justiça, moldam nossa resistência e nossa capacidade de seguir adiante, mesmo quando tudo parece sem sentido. É nesse contexto que muitos de nós, guiados por diferentes motivações e esperanças, nos tornamos pregadores em um deserto de incertezas.

Embora ciência, medicina, instituições e arte tentem continuamente melhorar a natureza humana, os impulsos destrutivos do ser humano — seu desejo insaciável de poder, de afirmação e de subjugação dos mais vulneráveis — muitas vezes superam as intenções mais nobres. Aqueles que conseguem domar essa natureza predatória e liberar suas próprias forças internas são os verdadeiros alquimistas da vida.

O quarto de Tyler, decorado como o de qualquer criança, reflete a universalidade da experiência infantil, um artifício dos roteiristas para conectar rapidamente o público à transformação do personagem principal. A abertura do filme, com um carteiro passando alegremente por um bairro acolhedor, sugere uma comunidade harmoniosa. Entre os moradores estão Cornelius Perryfield, um ator idoso e bondoso interpretado por Ralph Waite (1928-2014), e a família Doughtie, ainda desfrutando da companhia do jovem Tyler.

Esse cenário, porém, logo se deteriora, uma sensação intensificada pela fotografia sombria de Bob Scott. Tyler, agora hospitalizado, aparece em um ambiente asséptico e desolador. Suas cartas ao único Médico que poderia salvá-lo começam a surgir, ao mesmo tempo em que se desenvolve uma amizade improvável entre ele e Brady McDaniels, um carteiro alcoólatra interpretado por Jeffrey Johnson. No final, apenas Brady permanece, grato pela breve, mas transformadora, presença de Tyler em sua vida.

Filme: Cartas para Deus

Direção: David Nixon e Patrick Doughtie

Ano: 2010

Gênero: Drama

Nota: 8/10