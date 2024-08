Na Netflix: o filme capaz de curar seu coração

A primeira impressão de “Nosso Amigo Extraordinário” pode parecer simplória, mas este filme oferece uma fábula tocante e envolvente. O título original é “Jules”, mas o personagem central, interpretado por Jade Quon, é um alienígena mudo cujo disco voador avaria no quintal de Milton, um idoso vivido por Ben Kingsley. Milton, enfrentando os desafios da velhice e da demência em uma pequena cidade da Pensilvânia, inicialmente ignora a nave no fundo de sua casa, focado em sua rotina solitária e nos encontros na prefeitura, onde tenta em vão ser ouvido.

A filha de Milton, Denise (Zoe Winters), preocupada com o comportamento do pai, planeja uma intervenção para levá-lo a aceitar uma cuidadora ou se mudar para um asilo, o que o deixa angustiado e resistente. Tudo muda quando Milton encontra o alienígena em seu quintal e, superando o choque inicial, oferece-lhe um cobertor e água. Com o tempo, ele convida o visitante para dentro de casa, compartilhando comida e apresentando-o à televisão, onde assistem juntos a “CSI”. Descobrindo que o alienígena só come maçãs, Milton compra um grande suprimento da fruta, mas sua inocente revelação ao caixa do mercado leva Denise a acreditar que seu pai está perdendo a sanidade.

Enquanto os dias passam, Milton e o alienígena desenvolvem um vínculo profundo e comovente. Sandy (Harriet Sansom Harris), uma conhecida, e Joyce (Jane Curtin), a vizinha curiosa, descobrem o segredo e decidem proteger o alienígena, apelidado de Jules, temendo seu destino nas mãos do governo ou de cientistas. A amizade entre Jules e os idosos floresce em uma conexão telepática e pura, comunicada por olhares e desenhos.

Com uma estética que remete aos filmes dos anos 1950, como “O Dia em Que a Terra Parou”, e evitando o uso excessivo de CGI, o diretor Marc Turtletaub cria uma narrativa poética e delicada sobre a possibilidade de formar laços significativos na velhice, encontrando propósito e compreensão. As atuações excepcionais reforçam a mensagem do filme, que ressoa com uma sinceridade tocante, destacando o valor da amizade e da empatia.

Filme: Nosso Amigo Extraordinário

Direção: Marc Turtletaub

Ano: 2023

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 10