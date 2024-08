Recordista de audiência, suspense de ação é o filme polonês mais assistido da história da Netflix

Na esfera social, viver se assemelha a uma batalha sem fim entre as forças do bem e do mal, onde, como todos bem sabemos, o mal frequentemente toma a dianteira. Vilões de todos os calibres se escondem em meio às multidões, camuflando-se nos cantos mais inesperados e dançando sob a justiça com a primeira oportunidade que a lentidão do sistema lhes oferece. No filme “Operação: Arma Secreta”, o diretor polonês Daniel Markowicz lança luz sobre um aspecto distintivo desse caos generalizado, onde uma nova safra de criminosos ganha vida, cada um encobrindo o outro, formando um ciclo vicioso que só é interrompido pela chegada de alguém disposto a assumir o papel de um herói autodestrutivo, poupando os outros.

Aqui, os bandidos exibem ousadia e uma inteligência impressionante, que os leva a desenvolver um plano engenhoso — um passaporte para um futuro ainda mais incerto, repleto de dores e abusos, com uma resposta ocasional, mas avassaladora. Markowicz transita entre gêneros, moldando uma ficção científica que combina distopia melancólica com momentos de ação, evitando que a narrativa perca seu vigor.

Num barco, homens de semblante duro debatem sobre um plano para resgatar uma mulher sequestrada por um chefe militar próximo à costa da Polônia. O roteiro, assinado por Markowicz e Dawid Kowalewicz, utiliza essa cena inicial descontraída para introduzir o espectador na tensão que se seguirá. Mercenários são enviados ao cativeiro, desencadeando um suspense meticuloso que sugere uma resolução rápida. No entanto, Markowicz e Kowalewicz frustram qualquer expectativa prematura, conduzindo a narrativa a um drama familiar que mantém o interesse do público.

O anti-herói, interpretado com maestria por Piotr Witkowski, encontra seu irmão, papel de Mateusz Rzezniczak, em um cenário que inibe qualquer expressão de afeto. A entrada de Krzysiek, o gângster bonachão vivido por Sebastian Stankiewicz, realizando um trabalho pouco convencional, inicia o segundo ato com um tiroteio caótico, onde é impossível discernir entre heróis e vilões, um dos trunfos do filme. Essa ambiguidade é sustentada por coreografias meticulosamente planejadas, ampliando a dúvida sobre a índole do protagonista. A Caçadora de Almas, dispositivo que transforma humanos em bestas assassinas a serviço dos poderosos, sofre uma pane que pode alterar o curso dos eventos. A parceria entre Markowicz e Witkowski, consolidada em “Plano de Aula” (2022), estabelece-os como uma força emergente do cinema polonês, ao lado de produções marcantes como “Bartkowiak” (2021) de Markowicz, “Hejter” (2020) de Jan Komasa, e “Como Me Apaixonei por um Gângster” (2022) de Maciej Kawulski.

Filme: Operação: Arma Secreta

Direção: Daniel Markowicz

Ano: 2023

Gêneros: Ficção científica/Aventura/Ação

Nota: 8/10