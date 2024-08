Produzido por Martin Scorsese, thriller de suspense com Oscar Isaac acaba de chegar à Netflix

Dirigido por Paul Schrader e protagonizado por Oscar Isaac, “O Contador de Cartas” é um thriller de suspensse que narra a história de um ex-interrogador do exército condenado por crimes de guerra, que passou um tempo na prisão, onde se dedicou à leitura e a aprender a ler cartas.

Durante seu encarceramento, ele também refletiu sobre suas ações de tortura, o que lhe deu tempo para digerir seu passado e se arrepender de suas atitudes. Treinado por John Gordo (Willem Dafoe), seu superior, que viaja dando palestras sem jamais ter sido punido pelos próprios crimes, Tell passa de cassino em cassino jogando cartas e ganhando pequenas quantias de dinheiro para não chamar atenção e não ser banido das casas de apostas.

Um dia, ele conhece La Linda (Tiffany Haddish), que trabalha com patrocínios para grandes torneios de cartas. Ela instiga Tell a pensar maior e apostar alto para ter acesso a quantias maiores, mas ele parece decidido a se manter nas sombras. Tudo muda com a chegada de Cirk (Tye Sheridan), um jovem com dívidas estudantis e filho de um antigo colega militar de Tell. Após a traumática passagem deles pelo Iraque, onde torturaram dezenas de prisioneiros, o pai de Cirk se tornou um marido e pai violento, abusivo, alcoólatra e depressivo.

As memórias de infância de Cirk são uma dura carga para ele carregar, já que sua mãe foi embora para escapar do pai, que mais tarde se suicidou. Cirk decide procurar Tell para lhe contar sobre seus planos de eliminar Gordo por vingança. Tell tenta dissuadí-lo e aceita a proposta de La Linda para participar dos torneios, a fim de conseguir ajudar Cirk a pagar suas dívidas e procurar por sua mãe.

Cirk chega a acompanhar Tell e La Linda por um tempo durante as competições. No entanto, ele se sente frustrado por Tell não apoiá-lo em seu plano de assassinar Gordo. Acreditando que sua amizade com o antigo colega de seu pai não lhe favorecerá em nada, ele decide partir para realizar seu plano sozinho.

Tell, contudo, faz uma proposta para pagar as dívidas de Cirk em troca de que ele retorne para a faculdade e abandone a ideia de perseguir Gordo. Em busca de redenção e paz, Tell tenta levar sua vida da maneira mais discreta, solitária e simples possível, mas a chegada de La Linda e Cirk transforma completamente sua rotina, levando-o a atitudes com consequências desastrosas.

“O Contador de Cartas” segue um ritmo lento e meticuloso, como um pavio que incendeia silenciosamente para depois explodir. Com uma estética sombria e introspectiva, o filme coloca questões morais de Tell para reflexão. Todos os personagens são misteriosos, reforçando a atmosfera enigmática e elegante do filme.

Tell é um personagem multifacetado e ambíguo, atormentado por um passado que quer enterrar, mas que insiste em persegui-lo. As emoções do personagem central guiam a narrativa e a fotografia, que adota tons de cores de acordo com o que ele sente.

Uma experiência cinematográfica que certamente não agradará a todos, “O Contador de Cartas”, disponível na Netflix, é voltada para espectadores que preferem obras introspectivas, com intensas e complexas reflexões sobre a natureza humana.

Filme: The Card Counter

Direção: Paul Schrader

Ano: 2021

Gêneros: Crime/Thriller

Nota: 9/10