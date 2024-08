Visceral e hipnotizante, suspense policial com Oscar Isaac e Willem Dafoe é o melhor filme que estreou este mês na Netflix

Paul Schrader tem uma obsessão por homens desajustados. Egresso da Guerra do Vietnã (1955-1975), Travis Bickle, talvez o maior personagem de Robert De Niro numa galeria de tipos tão díspares quanto grandiosos, como os personagens centrais de “O Poderoso Chefão” (1972), dirigido por Francis Ford Coppola; “Era Uma Vez na América” (1984), levado à tela por Sergio Leone (1929-1989); e “O Irlandês” (2019), também de Scorsese, encontra a alternativa mais cômoda de faturar algum dinheiro, valendo-se de uma insônia renitente: candidatar-se à vaga de concessionário numa empresa de carros de aluguel, querendo primeiro, na verdade, livrar-se da falta de sono e dormir umas boas horas. Esse tipo caótico nasceu da cabeça admiravelmente vesana de Paul Schrader, o diretor-roteirista de “The Card Counter”, sobre um homem feito de caos, frustrações, mágoas profundas e alguma poesia, quiçá acostumado à ideia de nunca descansar, de qualquer minuto de ócio ter se convertido numa imperdoável perversão de caráter.

Schrader adiciona uma dose extra de glosa política ao falar de um sujeito com o instigante nome William Tell, o desajustado da vez. Will conseguiu escapar de Abu Ghraib, onde serviu como um torturador do Exército dos Estados Unidos — experiência que, claro, fomenta as piores memórias —, porém não pôde livrar-se de uma tendência irresistível à autodestruição, que o pôquer apenas disfarça. Como o excelente motorista vivido por Robert De Niro, um homem pacato, dono de uma ficha invejável no departamento de trânsito, tudo na vida desse infeliz é torto e todas as suas tentativas de estabelecer conexões para além de si próprio soçobram miseravelmente, malgrado duas figuras apareçam em seu socorro. Schrader, De Niro e Martin Scorsese fazem de “Taxi Driver”, uma das mais importantes obras-primas da história do cinema, um elogio à loucura, senhora de tempos de guerra e de paz, e em “The Card Counter”, Oscar Isaac, Tye Sheridan e Tiffany Haddish incorporam primeiro cada qual a seu tempo e depois juntos a imagem de vidas fragmentadas, que parecem necessitar uma da outra para continuar. Como numa partida de carteado que se estende pela madrugada.

Filme: The Card Counter

Direção: Paul Schrader

Ano: 2021

Gêneros: Crime/Thriller

Nota: 8/10