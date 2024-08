Uma das maiores histórias de amor reais do século 20, filme indicado a 91 prêmios, incluindo o Oscar, está na Netflix

A realidade pode superar a ficção em muitos aspectos, especialmente quando se trata de histórias de amor que desafiam barreiras sociais e legais. “Loving” é um exemplo contundente disso, apresentando a tocante jornada de Richard e Mildred, um casal inter-racial que enfrentou a intolerância e as restrições legais da Virgínia no final dos anos 1950.

O filme narra a vida de Richard, interpretado por Joel Edgerton, e Mildred, vivida por Ruth Negga, que se casaram em uma época em que a união entre pessoas de raças diferentes era proibida na Virgínia. Denunciados e presos por sua união, o casal foi condenado a se mudar para Washington D.C., longe de sua família e da tranquilidade do interior, para poderem viver juntos. A lei de anti-miscigenação imposta pelo tribunal estadual os proibiu de retornar juntos à Virgínia por 25 anos.

A vida em Washington D.C. não foi fácil para Richard e Mildred. A cidade grande apresentava riscos que seus filhos não enfrentariam no ambiente rural de sua cidade natal. Mildred, desesperada por justiça e pela possibilidade de voltar para casa, entrou em contato com a Justiça, mas foi somente anos depois que recebeu uma ligação do advogado Bernie Cohen, representando a American Civil Liberties Union (ACLU). Cohen prometeu levar o caso à Suprema Corte, oferecendo uma nova esperança para o casal.

A luta de Richard e Mildred culminou em uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos, que reconheceu a legalidade de sua união e afirmou a 14ª Emenda da Constituição, garantindo a igualdade de proteção a todos os cidadãos. Esta decisão não só validou o casamento deles, mas também estabeleceu um precedente que beneficiou milhares de outros casais inter-raciais, reafirmando que o amor não conhece barreiras.

A atuação de Edgerton e Negga foi amplamente elogiada, com Negga sendo indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Dirigido por Jeff Nichols, “Loving” foi lançado em 2016 e competiu pela Palma de Ouro em Cannes, onde recebeu uma ovação de pé. O filme, disponível na Netflix, foi aclamado pela crítica, mas muitos acreditam que merecia ainda mais reconhecimento, tanto pela relevância histórica da história quanto pela excelência em sua execução cinematográfica.

“Loving” é um testemunho poderoso da resistência e da força do amor verdadeiro, mostrando que, independentemente das adversidades, o amor pode prevalecer e promover mudanças significativas na sociedade. Richard e Mildred não só conquistaram o direito de viverem juntos e terem seus filhos legitimados, mas também abriram caminho para que muitos outros casais pudessem amar livremente, sem medo de repressão.

Filme: Loving: Uma História de Amor

Direção: Jeff Nichols

Ano: 2016

Gênero: Drama/Romace/Biografia

Nota: 10