Segundo filme mais visto de 2023 na Netflix, ação já passou em 110 milhões de televisões do mundo todo

Alia Bhatt, uma renomada atriz de Bollywood, tem se destacado em diversos filmes, incluindo “Querida Vida”, “Darlings” e o aclamado “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”, que conquistou um Oscar. Em 2023, Bhatt fez sua estreia no cinema ocidental com “Agente Stone”, uma produção aguardada com grande expectativa. No filme, ela contracena com Gal Gadot e Jamie Dornan em papéis de destaque, não apenas como uma coadjuvante, mas como uma das personagens centrais da narrativa.

O longa, desenvolvido pela Skydance Media e dirigido por Tom Harper, conta com um orçamento de aproximadamente 70 milhões de dólares, dos quais 20 milhões foram alocados para o elenco. Com uma proposta que agrada aos entusiastas de cenas de ação intensas, efeitos visuais exuberantes e uma trama cheia de adrenalina, “Agente Stone” já se estabelece como um sucesso de audiência no streaming.

No enredo, Gadot interpreta Rachel Stone, uma agente pertencente a uma organização secreta conhecida como A Carta. Este grupo de inteligência ultrassecreto tem em sua posse O Coração, um dispositivo de inteligência artificial que pode controlar armas nucleares, prever ataques terroristas e desenvolver soluções para uma gama de problemas globais. No contexto do filme, O Coração é tratado como um “MacGuffin” — um objeto crucial para a trama, cuja verdadeira natureza permanece envolta em mistério.

A intriga começa quando Keya, uma ciberterrorista interpretada por Bhatt, ameaça a segurança global ao planejar roubar O Coração por motivos pessoais. O MI6, serviço de inteligência britânico, começa a rastreá-la, e Stone é infiltrada entre os agentes britânicos para descobrir a localização de Keya e detê-la. Enquanto isso, seus colegas de MI6 — Yang (Jing Lusi), Parker (Dornan) e Bailey (Paul Ready) — desconhecem que Stone é, na verdade, uma agente da A Carta com habilidades excepcionais.

Após um ataque em um esconderijo em Lisboa, Stone arrisca revelar sua identidade para salvar seus colegas, mas essa decisão resulta na vulnerabilidade de O Coração. Keya e seu cúmplice conseguem roubar o dispositivo e o utilizam para trancar o bunker da A Carta, cortando o fornecimento de oxigênio. Stone tem apenas uma hora para recuperar O Coração e evitar uma catástrofe global.

“Agente Stone” tem uma duração de duas horas, com destaque para uma introdução de vinte minutos e uma intensa sequência de ação em Lisboa que ocupa dez minutos. Apesar do orçamento consideravelmente menor em comparação com outros filmes de ação em destaque, como “Missão Impossível — Acerto de Contas Parte 1”, que custou mais de 300 milhões de dólares, o filme de Harper oferece uma experiência vibrante com paraquedismo nos Alpes, cenas de Gal Gadot pendurada externamente em uma aeronave e acrobacias de alta velocidade em motocicletas e carros. A impressionante explosão de um prédio de vidro adiciona um toque extra de emoção.

Para os amantes de cinema que apreciam uma boa dose de adrenalina e entretenimento, “Agente Stone” na Netflix é uma opção atraente para assistir em casa.

Filme: Agente Stone

Direção: Tom Harper

Ano: 2023

Gênero: Ação / Policial

Nota: 7/10