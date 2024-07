O filme que foi assistido por 500 milhões de pessoas e faturou 7 bilhões de reais desde o seu lançamento está na Netflix

As distopias nos lembram do caos que permeia o mundo desde os tempos antigos. Insistimos em aprofundar o abismo econômico-moral, aceitando marchar como camundongos hipnotizados pela serpente que os devora sem esforço, na esperança de que alguma força superior nos poupe do sofrimento. Para muitos, a morte parece a única saída, a solução para a agonia e o desespero que os consomem. “Jogos Vorazes: Em Chamas” continua a explorar os caminhos iniciados por Gary Ross no primeiro filme da série, com Francis Lawrence encontrando a oportunidade ideal para aumentar a tensão, sempre prestes a se romper. Essa tensão é o que sustenta a força do roteiro de Michael Arndt e Simon Beaufoy, adaptado dos livros de Suzanne Collins. No entanto, a magia vai muito além das palavras no papel.

Afirmar que Jennifer Lawrence é o destaque da franquia seria uma redundância selvagem. Ainda no início de sua carreira brilhante, a protagonista — cujo sobrenome é coincidência com o do diretor — encapsula as reflexões sofisticadas do enredo, sem prejudicar as nuances técnicas como a fotografia melancólica de Jo Willems ou a trilha sonora precisa de James Newton Howard. Katniss Everdeen e Peeta Mellark, seu antigo adversário, continuam a protagonizar um romance morno, em grande parte devido à falta de carisma de Josh Hutcherson. Relutantemente, Katniss e Peeta desencadeiam pequenas revoluções contra o Capitólio, com Panem, os doze distritos, ganhando uma força inesperada. Preparando o público para inúmeras outras batalhas, onde cada distrito indica dois tributos — um de cada sexo —, Lawrence aproveita a excelente atuação de Stanley Tucci como Caesar Flickerman, o apresentador afetado do reality show que expõe a vida dos novos gladiadores.

O diretor mantém a aura de fábula escatológica dos livros de Collins, focando em como os dois tributos do Distrito 12, o mais pobre, se comportam na preparação para o confronto, que terá um único vencedor. Nessa guerra por ideais duvidosos, destacam-se também o Presidente Snow, interpretado por Donald Sutherland, e Plutarch Heavensbee, vivido por Philip Seymour Hoffman (1967-2014), antagonistas como raramente se vê.

Filme: Jogos Vorazes: Em Chamas

Direção: Francis Lawrence

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 9/10