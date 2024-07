O ganhador do Oscar 2024 e de mais 20 outros prêmios internacionais acaba de estrear na Netflix

Evangelina, de quatro anos; Ilya, de dezesseis; Kyryl, com apenas dezoito meses. Essas três vidas, mal começadas, foram brutalmente interrompidas nas primeiras três semanas após o início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Juntamente com os corpos de Evangelina, Ilya e Kyryl, outros 24.997 foram registrados durante a cobertura do jornalista ucraniano Mstyslav Chernov na costa norte do Mar de Azov.

Seu trabalho, “20 Dias em Mariupol”, expõe a atrocidade que capturou a atenção global para a Ucrânia, um país com 603.628 quilômetros quadrados e cerca de 41,5 milhões de habitantes, situado entre a Polônia e a Rússia, o oitavo mais populoso da Europa, e que desde 7 de outubro de 2023 enfrenta uma tragédia comparável à da Faixa de Gaza.

O documentário de Chernov não destaca nenhum detalhe específico além do sangue de inocentes que continua a manchar a responsabilidade dos líderes dos Estados Unidos e da China, as principais potências do Ocidente e da Ásia, que têm falhado em conter a tirania e a crueldade de Vladimir Putin.

Também é evidente a omissão de países com ideologias limitadas e a posição neutra de nações em desenvolvimento como o Brasil. Cada segmento das imagens, organizadas em vinte partes, intensifica a indignação e a incredulidade diante do sofrimento exposto, sugerindo um genocídio silencioso que persiste devido à inação daqueles que poderiam intervir, seja por meio da diplomacia ou da força.

Desde os primeiros momentos da ofensiva russa, Chernov registrou a destruição, viajando 847 quilômetros de Kiev até Mariupol, acreditando que a cidade seria uma das últimas a ser atacada. No entanto, em apenas quatro dias, tanques russos marcados com o “Z” de “para a vitória” começaram a bombardear escolas, hospitais e maternidades, resultando na morte de Evangelina, Ilya e Kyryl, além de mulheres grávidas e seus bebês.

Chernov, que cobriu eventos traumáticos na Europa Oriental nos últimos dez anos, como a Revolução da Dignidade em Kiev, a anexação da Crimeia, a invasão de Donbass, o abatimento do voo MH17 e o cerco ao aeroporto de Donetski, afirma que o que testemunhou em Mariupol é incomparavelmente mais desumano e cruel. No 86º dia do conflito, as tropas russas conquistaram a cidade, e as perdas de ambos os lados podem atingir um milhão antes do terceiro aniversário da guerra.

Filme: 20 Dias em Mariupol

Direção: Mstyslav Chernov

Ano: 2023

Gêneros: Guerra/Documentário

Nota: 10