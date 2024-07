4 ganhadores do Oscar 2024 que estão no Prime Video e valem cada milésimo de segundo do seu tempo

Anatomia de uma Queda (2023), Justine Triet

Divulgação / France 2 Cinéma

Dirigido por Justine Triet, este suspense dramático gira em torno de um homem encontrado sem vida na neve, nas imediações de um chalé isolado onde vivia com sua esposa Sandra, uma escritora alemã, e seu filho de 11 anos com deficiência visual. A investigação classifica o caso como uma “morte suspeita”, sem conseguir determinar se foi um suicídio ou um assassinato. O enigma que envolve a tragédia lança uma sombra sobre a vida daqueles que ficaram para trás. A viúva é acusada, colocando seu próprio filho no centro do conflito: entre o julgamento e a dinâmica familiar, surgem incertezas que abalam a relação entre mãe e filho, já que o menino é a única testemunha do ocorrido. O dilema ético e emocional que permeia a trama é intensificado pelas consequências legais e pela pressão social. Com estreia mundial no Festival de Cannes 2023 e no Festival Varilux de Cinema Francês no Brasil, o filme conquistou a Palma de Ouro, destacando-se como uma obra notável no cenário cinematográfico.