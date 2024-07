90 minutos de risadas na Netflix: comédia romântica com Matthew McConaughey é a escolha perfeita para o fim de semana

Criticar “Armações do Amor” é uma tarefa muito mais simples do que elogiar seus pontos positivos. Os aspectos negativos, como cenas exageradas com animais, reviravoltas desajeitadas e momentos de falsa sinceridade, são evidentes e fáceis de identificar. Em contraste, as qualidades do filme são mais sutis, subjetivas e muitas vezes descritas vagamente como “charme”.

Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker, tanto individualmente quanto em conjunto, se destacam. Eles parecem genuinamente se divertir, ou pelo menos criam essa ilusão, e suas atuações são generosas, transmitindo pensamentos e emoções de forma concentrada. Embora pareça simples, projetar uma personalidade convincente na tela exige talento, esforço consciente e uma personalidade cativante. Essas qualidades não são comuns entre muitos atores modernos, mas são vistas em estrelas clássicas como Clark Gable e Claudette Colbert. Embora “Armações do Amor”não seja “Aconteceu Naquela Noite”, McConaughey e Parker têm algo especial a oferecer.

A comédia romântica é um dos gêneros mais intrigantes, apesar de suas limitações. Todas elas precisam terminar de forma previsível, ou deixam de ser comédias românticas. O mistério está no “como” vai acontecer, não no “o quê”. Esse gênero reflete os desenvolvimentos culturais ao longo do tempo, mas uma constante permanece: é necessário ter protagonistas que o público queira ver. Enquanto um bom drama pode sobreviver com personagens menos brilhantes, uma comédia romântica depende do carisma de seus protagonistas.

No papel de Tripp, um homem de 35 anos que ainda mora com os pais, McConaughey mistura superficialidade com profundidade oculta, sugerindo teimosia, força de caráter e inteligência. Ele consegue transitar entre ser um bonachão e revelar camadas mais profundas de seu personagem. Tripp é um homem complexo que leva uma vida sem direção, vendendo barcos para ganhar a vida e residindo no quarto de seus pais.

Parker interpreta Paula, que criou um negócio onde seduz homens que ainda moram com os pais, ajudando-os a ganhar confiança para finalmente se mudarem. Ela manipula os gostos de Tripp para conquistá-lo, criando uma base para o romance baseado em falsidade.

Embora a história de “Armações do Amor” siga a fórmula clássica do romance com pretensões enganosas, os roteiristas Tom J. Astle e Matt Ember introduzem complicações inesperadas e momentos de comédia variados, desde ridículos até genuinamente engraçados. O filme também traz um elemento de comédia musical com um casal secundário engraçado, que serve de contraponto ao casal principal.

O elenco de apoio, incluindo Kathy Bates e Terry Bradshaw como os pais de Tripp, oferece atuações vívidas. Zooey Deschanel, com seu ritmo peculiar, também se destaca, trazendo uma nova energia ao filme.

Os animais que atacam Tripp, como um esquilo, um golfinho e uma iguana, acrescentam um humor peculiar ao filme. A presença desses elementos extravagantes ajuda a equilibrar as falhas românticas entre McConaughey e Parker. A parte romântica pode não ser a mais forte, mas os momentos cômicos compensam com situações divertidas e personagens coadjuvantes memoráveis.

Tom Dey, o diretor, junto com os roteiristas, proporcionam cenas idiossincráticas que destacam os personagens secundários. Justin Bartha, Bradley Cooper e Zooey Deschanel roubam a cena com suas atuações cativantes e momentos de humor únicos.

Apesar de suas falhas, Parker é o coração do filme, trazendo sensibilidade e observação que cativam o público. “Armações do Amor” pode não ser uma obra-prima, mas oferece uma defesa para a continuidade da carreira de Parker após “Sex and the City”.

O filme também aborda a recusa de Tripp em amadurecer, com a natureza rejeitando seu estilo de vida. Seu confronto com animais simboliza sua luta contra a mudança, levantando a questão de sua disposição em evoluir. Mesmo com momentos previsíveis, a comédia do filme proporciona risadas, mantendo o público entretido.

No final, “Armações do Amor” pode não reinventar o gênero, mas oferece uma combinação de charme, humor e performances sólidas que garantem uma experiência agradável.

Filme: Armações do Amor

Direção: Tom Dey

Ano: 2006

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10