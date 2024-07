Suspense eletrizante que acaba de chegar à Netflix

Muitas vezes, priorizar a carreira significa negligenciar a família e outros aspectos da vida, como a saúde mental e física. Não que isso seja uma regra, mas é quase um consenso. Dificilmente alguém que é workaholic consegue conciliar trabalho com todos os outros âmbitos da vida. Além disso, trabalhar o tempo todo não significa sucesso. Estamos sempre querendo nos mostrar úteis e sentir que estamos fazendo algo relevante e socialmente importante. Sentir que se faz parte de um sistema maior e que se beneficia um todo é fundamental para darmos um sentido à vida. Mas será que isso é mesmo mais importante do que estar presente para quem se ama? Prioridades.

No suspense “Nem Tudo é Negociável”, de Juan Taratuto, acompanhamos a corrida rotina de Alan Binder (Mauricio Ochman), um negociador de reféns da inteligência do México, que sempre prioriza o trabalho em detrimento de sua esposa, a psiquiatra Victoria (Tato Alexander), e da filha Juana (Isabella Arroyo). A situação está prestes a arruinar seu casamento, e Binder suspeita que sua mulher esteja tendo um caso com o personal trainer. Quando, no meio de uma sessão de terapia de casal, ele recebe um telefonema urgente convocando-o para negociar o sequestro do presidente mexicano, ele deixa rapidamente a sessão, pois, claro, considera isso mais importante que sua vida pessoal.

A atitude do marido deixa Victoria mais uma vez estressada, o que faz com que sua relação com Binder fique, novamente, na berlinda. Durante a sessão, ela admite ter dormido com o personal — não fica claro se é ironia ou se ela está sendo sincera — mas o fato é que o homem tem o costume de desabafar assuntos muito pessoais com ela e agora está do outro lado da linha pedindo ajuda para uma crise de pânico. Victoria corre para socorrê-lo, mas acaba caindo em uma armadilha e se vê no mesmo cativeiro que o presidente mexicano, feita refém por um sequestrador com experiência em tática militar, que planejou muito bem essa ação e faz questão de que seu negociador seja Binder.

Victoria claramente estava nos planos do sequestrador desde o início como método para chamar a atenção de Binder. Conforme a história se desenrola, envolvendo uma tensa negociação, vínculos anteriores são descobertos, motivações são trazidas à tona e pessoas infiltradas se revelam.

Binder precisa trabalhar para libertar o presidente do país sem nenhum grave incidente, enquanto tenta negociar a liberdade da própria esposa, com quem não convive bem.

Ao longo de 90 minutos, Taratuto desvela seu longa-metragem, que mistura elementos de ação, suspense, comédia e drama, sem proporcionar muita tensão ao espectador. A cena de maior pressão é uma em que é utilizado um giro de 360 graus de câmera, técnica que se popularizou após “Cidade de Deus”. Esse movimento busca enfatizar as emoções dos personagens, colocando-os no centro de um mundo em vertigem e destacando sentimentos como confusão e urgência.

“Nem Tudo é Negociável”, disponível na Netflix, não é exatamente uma obra-prima nem um filme que eleva a tensão ao máximo, mas é curto, dinâmico e divertido.

Filme: Nem Tudo é Negociável

Direção: Juan Taratuto

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Ação/Suspense

Nota: 8