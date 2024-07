Os 7 melhores filmes da Netflix em 2024, até agora

A Sociedade da Neve (2023), Juan Antonio Bayona

Divulgação / Netflix

No final do século XX, uma tragédia abala profundamente uma equipe de rugby. Durante um voo pelos Andes, o avião que transporta o grupo cai em uma região remota e inóspita, cobrindo-se de neve e desespero. Isolados do mundo, sem recursos e com temperaturas congelantes, os sobreviventes precisam lutar contra as adversidades naturais e as limitações humanas. A história segue a difícil jornada de resistência física e emocional, onde a esperança se torna um luxo raro, e a sobrevivência, um desafio constante. Com o passar dos dias, a fome e a desolação minam a força do grupo, levando-os a decisões extremas para continuar vivos. A narrativa explora a complexidade das relações humanas e a luta por manter a sanidade em meio ao caos. Memórias do passado e sonhos do futuro se entrelaçam enquanto cada personagem revela sua resiliência ou sucumbe à brutal realidade. A trama não apenas narra um evento trágico, mas também questiona os limites da resistência humana.