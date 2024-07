Aclamado em Cannes 2023, filme de Wes Anderson no Prime Video é imperdível

“Asteroid City”, um filme de Wes Anderson disponível no Prime Video, é uma exploração do gênero da ficção científica com uma abordagem metaficcional. A narrativa é apresentada como uma peça teatral dirigida pelo fictício Conrad Earp (Edward Norton), onde acompanhamos a trama de uma família em uma cidade desértica americana. Na história, o carro da família Steenbeck quebra em Asteroid City. Augie Steenbeck (Jason Schwartzman), um fotógrafo de guerra e pai de família, está a caminho do rancho de seu sogro, Stanley Zak (Tom Hanks), para realizar o funeral de sua esposa. Embora carregue as cinzas dela no carro, os filhos de Augie ainda não sabem da morte da mãe, e ele luta para comunicar a tragédia, esperando que Stanley o ajude a dar a notícia.

Stanley, que nunca gostou de Augie e o considerava inferior à sua filha, comparece relutantemente após um pedido para buscar as crianças enquanto Augie e seu filho mais velho, Woodrow (Jake Ryan), participam de um evento de astronomia na cidade. Nesse cenário, Augie conhece a atriz Midge Campbell (Scarlett Johansson) e desenvolve uma amizade, enquanto Woodrow se apaixona por Dinah (Grace Edwards), filha de Midge. O enredo se enriquece com a presença de outros personagens excêntricos, como o mecânico Montana (Rupert Friend), o General Gibson (Jeffrey Wright), a professora June (Maya Hawk) e seu grupo de alunos, além de adolescentes nerds com projetos científicos. Durante um acampamento, uma visita alienígena rouba um asteroide milenar, deixando todos intrigados com suas intenções.

Com uma estética retrô e cenários que oscilam entre a realidade e o teatro, o filme preserva a autenticidade visual de Anderson. A produção, com elementos dos anos 1950, transporta os espectadores para uma pequena cidade desértica americana, com a colaboração de Adam Stockhausen no design de produção. No entanto, a estética característica de Wes Anderson, outrora vista como original e criativa em filmes como “Os Excêntricos Tenenbaums” e “Moonrise Kingdom”, agora pode parecer sobrecarregada e forçada.

Embora a identidade visual do cineasta permaneça intacta, suas reinvenções contínuas de si mesmo criaram uma versão que, para alguns, pode parecer menos carismática e mais mecânica. Em “Asteroid City”, Anderson continua a explorar temas e estilos únicos, mas a recepção pode variar conforme a percepção do espectador sobre a evolução de sua estética e narrativa ao longo do tempo.

Filme: Asteroid City

Direção: Wes Anderson

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10