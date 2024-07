Se você ama ‘O Lobo de Wallstreet’, produção da Netflix narra história real de um dos maiores fraudadores dos Estados Unidos

Charles Ponzi foi um criminoso italiano da década de 1920, que ficou famoso nos Estados Unidos após criar um esquema de investimento fraudulento. Ele atraía investidores com a promessa de um lucro de 50% em pouco mais de um mês, mas pagava os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos.

Seu esquema colapsou quando não conseguiu mais atrair investidores suficientes para pagar os retornos prometidos, sendo condenado pela justiça por fraude. Ponzi viveu seus últimos anos no Brasil. O crime que ele criou ficou conhecido como “esquema Ponzi”.

Décadas depois, um novo criminoso notório utilizaria o mesmo esquema para ascender socialmente. Louis Pearlman foi um famoso empresário na década de 1990, com negócios que envolviam aviação, restaurantes, dirigíveis e show business. No entanto, tudo não passava de um esquema de pirâmide similar ao de Ponzi.

Se você já ouviu Backstreet Boys e ‘NSync, provavelmente não tem ideia de como eles foram descobertos e ficaram tão famosos. O fenômeno das boy bands encobriu um enorme crime de fraude, narrado na série documental “Bastidores do Pop: O Esquema das Boy Bands”, na Netflix.

A série conta em três episódios de aproximadamente 40 minutos como Lou Pearlman saiu de uma família pobre de Nova York, com um talento gigantesco para falsificar documentos, e se tornou um dos maiores empresários do showbiz. Um gênio ou um vilão? Sua figura tornou-se controversa conforme seus esquemas para se manter rico foram descobertos.

No início, ele se mudou com dois amigos de infância para a Flórida, onde montaram um negócio de publicidade em dirigíveis. Depois de vários acidentes que renderam milhões em seguro para Pearlman, ele decidiu mudar de ramo para o show business.

Depois de conhecer o fenômeno de New Kids On The Block, ele decidiu criar sua própria boy band, convocando garotos bonitos e talentosos para audições. Foi quando formou o grupo Backstreet Boys. Durante dois anos, Pearlman investiu o que ganhou do seguro dos dirigíveis em turnês, segurança, professores de música e dança e uma vida de luxo para os garotos antes mesmo da fama.

Graças aos seus contatos na Alemanha, conseguiu transformá-los em fenômeno no país, embora eles ainda não fossem conhecidos na América. Enquanto os manteve em turnê no velho continente, conseguiu um contrato com a gravadora BMG, que começou a transformá-los em celebridades mundiais do pop.

Vendo potencial em seu negócio e temendo que outro empresário criasse um grupo rival, Pearlman decidiu ele próprio montar uma nova boy band que disputasse espaço com os Backstreet Boys. Assim nasceu o ‘NSync. Depois do sucesso meteórico das bandas, o baixo retorno financeiro aos integrantes fez com que elas se rebelassem contra seu criador e pedissem rescisão de contrato na justiça. Embora os processos fizessem Pearlman ser conhecido como um aproveitador, também o tornaram um empresário de sucesso no ramo da música. Todos os talentos queriam ser agenciados por Pearlman, pois sabiam que chegariam ao topo com ele.

Enquanto Pearlman revelava novos artistas como uma fábrica de hits, ele atraía investidores para seus negócios e abria empresas em diferentes ramos do entretenimento, restaurantes, aluguel de aviões, entre outros. Quando seus investidores decidiram sacar seu dinheiro, não conseguiram, criando para Pearlman uma dívida de mais de 300 milhões de dólares, além de fraudes em empréstimos bancários. O esquema Ponzi funcionou ao longo de mais de 20 anos para Pearlman, que acabou sendo preso e condenado em 2006. As bandas serviam apenas de fachada para lavar seu dinheiro sujo.

A produção conta com filmagens das bandas e do próprio Pearlman, entrevistas com os artistas, antigos funcionários, familiares de funcionários e vítimas do esquema para remontar a trajetória de ascensão e queda do fraudador.

O documentário não tenta redimir Pearlman de seus crimes e dos prejuízos que causou a mais de 2 mil famílias que confiaram nele todo seu dinheiro e aposentadoria e nunca mais tiveram os valores ressarcidos. No entanto, não se furta em mostrar o lado carismático e sonhador de um homem que transformou o mercado musical na década de 1990, trazendo de volta a era do pop.

Série: Bastidores do Pop: O Esquema das Boy Bands

Direção: David Terry Fine

Ano: 2024

Gênero: Documentário/Policial

Nota: 8