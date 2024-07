A emocionante história real de um amor proibido que fez milhões chorarem nos cinemas está agora na Netflix

Martin Luther King Jr. (1929-1968), reverendo batista inspirado pelo poeta Langston Hughes (1901-1967) e seu poema “Let America Be America Again” (1935), frequentemente manifestava uma indignação fervorosa ao convocar seus compatriotas negros para se unirem ao movimento de libertação nos Estados Unidos. King sonhava com uma sociedade justa e igualitária.

Em seu discurso mais icônico, proferido em 4 de abril de 1967, exatamente um ano antes de seu trágico assassinato, King expôs com uma ironia mordaz as contradições de um sistema que categorizava americanos pela cor da pele, ignorando suas contribuições e caráter, e os confinava tanto em prisões mentais quanto físicas, excluindo-os da democracia.

O filme “Loving: Uma História de Amor”, dirigido por Jeff Nichols, aborda de forma profunda os problemas raciais nos Estados Unidos. O filme narra a história íntima de dois adultos que, ao decidirem unir suas vidas, enfrentam a crueldade do Estado. Mesmo após quase setenta anos de mudanças, as dificuldades enfrentadas pelos protagonistas refletem uma persistente discriminação racial.

Desde muito antes de 1958, quando Mildred Delores Jeter (1939-2008) e Richard Perry Loving (1933-1975) se apaixonaram e decidiram casar na Virgínia, os afro-americanos enfrentavam diversos tipos de preconceito. Mesmo noventa anos após a ratificação da 13ª Emenda, que aboliu a escravidão em 1865, os Estados Unidos continuavam marcados pela segregação racial. O cenário de segregação que prejudicava negros e brancos naquela época ainda se faz presente, sessenta e seis anos depois.

Manifestantes negros continuam a encher as ruas clamando por igualdade, em um esforço que, tragicamente, resultou no assassinato de Martin Luther King Jr., um líder que defendia a resistência pacífica contra o racismo em todas as suas formas. Nichols e a corroteirista Nancy Buirski (1945-2023) exploram a jornada de Mildred e Richard, destacando a indignação e a luta que impulsionaram transformações sociais, com atuações comoventes de Ruth Negga e Joel Edgerton. Na Virgínia, onde Mildred, uma mulher negra, e Richard, um homem branco, residiam, casamentos inter-raciais eram proibidos.

Para escapar da perseguição, o casal se mudou para Washington DC enquanto aguardava a decisão da Suprema Corte, que eventualmente favoreceu seu caso. A vitória do amor, contudo, veio acompanhada de um rastro de ódio, combatido com luta e sacrifício. Mildred, que perdeu Richard prematuramente em um acidente de carro causado por um motorista bêbado, continuou a carregar seu legado. O espírito amoroso de Richard perdurou nas veias de Mildred até o fim de sua vida.

Filme: Loving: Uma História de Amor

Direção: Jeff Nichols

Ano: 2016

Gêneros: Romance/Drama

Nota: 10