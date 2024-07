Baseado em história real, filme fez a Netflix ser processada

Baseado na verdadeira história de Audrey Mestre, o filme “Paixão Sufocante” narra um romance destrutivo, envolvido na obsessão intensa de dois mergulhadores que lutam para superar seus próprios limites. Este drama, habilmente roteirizado e dirigido por David M. Rosenthal, causou controvérsia ao reimaginar, através de personagens fictícios, o turbulento relacionamento entre Audrey Mestre e Pipín Ferreras. A família de Mestre expressou forte desaprovação quanto à representação de Ferreras no filme. Ainda assim, a narrativa ficcional que o filme constrói mantém nosso interesse, mesmo que a verdade permaneça um mistério.

Lançado em 2022, o filme apresenta Camille Rowe como Roxana Aubrey, uma jovem mergulhadora cujo encontro com o instrutor Pascal Gaultier, interpretado por Sofiane Zermani, acende uma paixão quase imediata. Pascal é retratado como um homem charmoso e vaidoso, irresistível para as mulheres ao seu redor. Sua maestria nas profundezas do mar é equiparada ao seu talento na conquista romântica. Quando Roxana entra em sua vida, ela se torna o foco de sua intensa atenção, não apenas por sua beleza, mas também por seu talento natural, pronto para ser aperfeiçoado.

Os dois iniciam um romance apaixonado, onde o desejo insaciável se mistura com a ambição de alcançar o reconhecimento no mundo do mergulho livre. A jornada é especialmente impulsionada pela ambição implacável de Pascal, que se recusa a aceitar qualquer limitação, mesmo que isso custe sua vida ou a de outros mergulhadores. Roxana adota o sonho de seu amante com fervor, superando seus próprios recordes.

No entanto, à medida que o relacionamento se deteriora sob o peso da toxicidade de Pascal, um homem controlador e infiel, suas tentativas se tornam cada vez mais perigosas. Roxana se vê presa em um ciclo de autodestruição, culminando em uma tragédia inevitável.

Audrey Mestre alcançou o recorde mundial de mergulho livre, atingindo a profundidade impressionante de 130 metros. Quando Tanya Streeter quebrou esse recorde em 2022, Mestre e seu marido, Pipín Ferreras, redobraram seus esforços para retomar o título. No entanto, o destino tinha outros planos.

O filme é uma adaptação do livro de Carlos Serra, membro da equipe de mergulho, que publicou “A Última Tentativa” em 2006. Esta obra literária revela a relação conturbada do casal, com Ferreras sendo atormentado pelo sucesso de Mestre e alegações de que ele teria sabotado intencionalmente a tentativa de recorde de sua esposa.

“Paixão Sufocante”, na Netflix, vai além da simples dramatização para explorar as nuances complexas do amor, ambição e obsessão no mundo do mergulho livre. Com atuações envolventes e uma trama profundamente cativante, este filme mergulha nas profundezas das emoções humanas, levantando questões sobre a linha tênue entre sucesso e tragédia nas profundezas do oceano. Baseado em eventos reais, o filme nos lembra que, muitas vezes, a realidade pode ser tão intrigante quanto a ficção que a retrata.

Filme: Paixão Sufocante

Direção: David M. Rosenthal

Ano: 2022

Gênero: Biografia/Romance/Drama

Nota: 8/10