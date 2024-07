Considerado genial, faroeste indicado a 317 prêmios e ganhador do Oscar está na Netflix

O faroeste, um gênero emblemático do cinema americano, tem passado por diversas reinterpretações ao longo dos anos. Recentemente, Jane Campion trouxe uma nova perspectiva com seu filme “Ataque dos Cães”, lançado em 2021. A diretora subverte as tradicionais histórias de caubóis ao focar no protagonista de maneira inovadora. Benedict Cumberbatch, geralmente associado a papéis de intelectuais excêntricos, como o matemático Alan Turing em “O Jogo da Imitação” e Khan em “Além da Escuridão — Star Trek”, assume um papel que, à primeira vista, parece fora de sua zona de conforto, mas acaba sendo crucial para a força da narrativa.

Phil Burbank, o personagem de Cumberbatch, é um homem áspero, com uma aparência descuidada e um comportamento intimidante. Ele adota essa postura desde jovem, influenciado por Bronco Henry, uma figura ausente, mas reverenciada em sua vida. Phil acredita que o medo é uma ferramenta eficaz para manter distância dos outros e evitar sentimentos que ele não consegue controlar.

O equilíbrio no filme é mantido por George, o irmão de Phil, interpretado por Jesse Plemons. George é o oposto de Phil: calmo, gentil e paciente. Sua presença serena e compreensiva contrasta fortemente com a agressividade de Phil. Durante uma viagem para vender os produtos do rancho, eles param em um restaurante administrado por Rose, interpretada por Kirsten Dunst. Phil, ao perceber as rosas de papel nas mesas, supõe que foram feitas por uma mulher delicada, talvez tentando impressionar Rose. No entanto, ele descobre que foram feitas por Peter, o filho de Rose, interpretado por Kodi Smit-McPhee, o que leva a uma série de humilhações por parte de Phil, culminando em Rose chorando desconsolada. George, sentindo-se culpado pelo comportamento de Phil, começa a visitar Rose com frequência, e os dois acabam se apaixonando e casando, passando a viver todos juntos na casa dos irmãos.

O filme, uma adaptação da novela “The Power of the Dog”de Thomas Savage, aborda de maneira sutil a homossexualidade de Phil, que nunca superou a perda de Bronco Henry, seu antigo amor. Peter percebe a vulnerabilidade de Phil e, gradualmente, começa a entender e se aproximar dele. A relação entre Phil e Peter, embora subentendida, se torna um ponto central da trama, destacando a complexidade emocional dos personagens e o ambiente opressivo em que vivem.

“Ataque dos Cães” explora a dualidade de Phil, que, apesar de sua natureza cruel, desenvolve um interesse genuíno por Peter, embora motivado por sentimentos contraditórios. A presença de Rose na casa intensifica os conflitos, e a evolução da relação entre Phil e Peter destaca a habilidade de Jane Campion em criar narrativas emocionalmente carregadas e complexas. O filme é um estudo profundo sobre a repressão, o desejo e a vingança, apresentando um faroeste que desafia as convenções do gênero.

Com uma abordagem única e perturbadora, “Ataque dos Cães”, na Netflix, reafirma o talento de Campion, mesmo sendo uma das diretoras menos prolíficas de Hollywood. Sua habilidade em capturar a profundidade emocional e a tensão subjacente torna este filme uma adição memorável ao cânone do faroeste.

Filme: Ataque dos Cães

Direção: Jane Campion

Ano: 2021

Gênero: Drama/Faroeste

Nota: 10