O filme mais bonito que você verá esta semana na Netflix

Wanweaw e Weawwan Hongvivatana iniciam “You e Me e Me” com uma abordagem semelhante à de Yasujiro Ozu, mestre em dramas familiares. Ozu, renomado diretor asiático, notável por obras como “Pai e Filha” (1949), apresentava histórias íntimas e profundamente comoventes. Sua habilidade em retratar as complexidades das relações familiares sem alarde é uma influência visível no trabalho das irmãs Hongvivatana. Elas adotam a sutileza estilística de Ozu, mas com um toque distinto: a vivacidade das paisagens tailandesas, capturadas pela lente de Kritsada Nakagate. Essa técnica visual não apenas embeleza a narrativa, mas também contrasta com a crescente tensão emocional, criando um jogo de luz e sombra que guia o público até o desenlace, onde apenas um dos protagonistas encontra seu lugar final

Em um dia de calor em 1999, uma menina lê um cardápio e faz um pedido absurdo, dobrando cada prato. A garçonete avisa sobre a multa por desperdício, mas a garota segue em frente, pedindo quatro molhos diferentes. Num corte rápido, a cena mostra a comida pela metade enquanto a garota vai ao banheiro, deixando sua bolsa como garantia. Este momento revela a identidade de Me, uma das gêmeas protagonistas, levando o público a compreender a dinâmica das irmãs.

As Hongvivatana exploram bem o humor e os desafios de ter um irmão gêmeo, mas talvez tivessem se beneficiado ao focar mais nessa relação, deixando de lado a subtrama sobre a profecia de Nostradamus e o bug do milênio, que apesar de exagerados, persistem até o final. A ideia de enfrentar a morte sem um grande amor desperta algo nas gêmeas, interpretadas por Thitiya Jirapornsilp. Elas começam a enxergar a amizade com Mark, o único que consegue distingui-las, sob uma nova luz. As diretoras evitam clichês de rivalidade e conduzem a narrativa com a delicadeza necessária para tratar das descobertas amorosas de forma autêntica.

A relação entre as irmãs se aprofunda no segundo e terceiro atos, quando a ausência do pai, Eak, interpretado por Natee Ngamnaewprom, se torna um ponto crucial. Eak, que havia deixado Bangcoc para viver em um vilarejo em Nakhon Phanom, no nordeste da Tailândia, deixa uma lacuna emocional nas gêmeas. Criadas pela mãe, Nim, de Supaksorn Chaimongkol, elas esperavam o retorno do pai, mas acabaram se conformando com sua ausência. Perto do final, uma reviravolta bem desenvolvida esclarece a conexão profunda entre as irmãs, mostrando que elas estavam destinadas a viver próximas uma da outra. Nem todas as histórias de jovens no cinema oriental têm um desfecho tão positivo.

Filme: You e Me e Me

Direção: Wanweaw e Weawwan Hongvivatana

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Romance/Coming-of-age

Nota: 9/10