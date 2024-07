4 encantadoras histórias de amor na Netflix que vão fazer você se apaixonar pela Itália

Toscana (2022), Mehdi Avaz

Divulgação / Netflix

A jornada de um chef dinamarquês rumo à Toscana revela-se mais transformadora do que ele imaginava. Com a intenção inicial de vender o negócio do pai, ele encontra-se imerso em um cenário de tradições e sabores que despertam reflexões profundas. O encontro com uma mulher local torna-se o ponto de virada, desafiando suas convicções e trazendo à tona questionamentos sobre sua própria vida e o significado do amor. Ao longo dessa experiência, o chef não apenas redescobre a paixão pela culinária, mas também confronta seus sentimentos e expectativas. A Toscana, com sua rica cultura e paisagens deslumbrantes, serve como pano de fundo para uma história de autodescoberta e renovação emocional. Em meio aos vinhedos e vilarejos encantadores, ele aprende a valorizar as pequenas coisas e a abrir seu coração para novas possibilidades, revelando um caminho inesperado e gratificante.