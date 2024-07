Desligue o cérebro e se jogue no sofá com um balde de pipoca para assistir uma das comédias românticas mais deliciosas da Netflix

Após um período longe dos holofotes, Lindsay Lohan finalmente retorna à cena com uma nova oportunidade de brilhar. Desde 2022, a atriz tem protagonizado comédias românticas na Netflix, começando com “Pedido Irlandês”. Dirigido por Janeem Damian e escrito por Kirsten Hansen, o filme é um romance leve e encantador, ideal para uma tarde descontraída.

No filme, Lohan interpreta Maddie Kelly, uma editora literária que nutre sentimentos secretos pelo escritor de maior sucesso da sua editora, Paul Kennedy, interpretado por Alexander Vlahos. Apesar de Maddie acreditar que Paul possa sentir o mesmo, ele acaba se apaixonando por Emma Taylor, amiga de infância de Maddie, vivida por Elizabeth Tan, e rapidamente a pede em casamento. Assim, Maddie e Heather (Ayesha Curry), parte do trio de amigas, partem para a Irlanda para serem madrinhas no casamento de Emma com Paul. O cenário é um castelo pitoresco em meio a um campo de lavanda, em uma cidade costeira e fria.

Antes de chegar à mágica paisagem irlandesa, Maddie encontra o fotógrafo James Thomas (Ed Speleers) no aeroporto, confundindo sua mala com a dele. Esse pequeno contratempo inicial é apenas o começo de uma série de eventos inesperados. Em meio aos preparativos para o casamento, Maddie testemunha a felicidade do casal e se sente desanimada com sua própria vida amorosa.

Em um momento de tristeza e introspecção, Maddie encontra um banco encantado em meio ao campo e faz um desejo de estar no lugar de Emma. Para sua surpresa, o banco é mágico e atende aos desejos daqueles que nele se sentam, mas de uma forma peculiar, concedendo não o que se quer, mas o que se precisa, conforme explicado pelo padre local, em referência a Santa Brígida.

O desejo de Maddie se realiza, e ela se vê casada com Paul. No entanto, a realidade se mostra mais complexa do que imaginava. Maddie percebe que cada um tem seu próprio destino e que interferir no curso natural das coisas pode trazer complicações. Ela acaba vestindo um vestido de casamento que detesta, um traje tradicional da família de Paul, e enfrenta a mãe controladora dele, que impõe várias limitações.

Enquanto isso, a mãe de Maddie, Rosemary (Jane Seymour), enfrenta dificuldades para chegar à Irlanda e assistir ao casamento da filha. Emma, por sua vez, está visivelmente infeliz por ter cedido o amor de sua vida à amiga. Em meio a uma sessão de fotos com o fotógrafo James Thomas, Maddie e James ficam presos em uma tempestade e acabam se apaixonando, trazendo uma reviravolta inesperada à história.

Embora “Pedido Irlandês”, na Netflix, não traga grandes inovações ao gênero de comédia romântica, a presença de Lindsay Lohan é um refresco para o público. A química entre Lohan e Ed Speleers adiciona um charme especial ao filme, fazendo com que mesmo os clichês mais batidos pareçam novos. A nostalgia de ver Lohan de volta às telas, com seu carisma inconfundível, torna cada minuto deste filme uma experiência agradável.

Filme: Pedido Irlandês

Direção: Janeem Damian

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10