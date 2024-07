Últimos dias para assistir a deliciosa comédia dramática com Bradley Cooper, na Netflix

A vida é uma constante alternância entre quedas e recomeços. Todos, em algum momento, tropeçam e caem, mas a verdadeira prova de força está em levantar e seguir em frente. Algumas pessoas parecem encarar essas quedas como brincadeiras, enquanto outras demoram a encontrar a coragem necessária para se reerguer. Apenas quem vive a experiência pode compreender a intensidade dos desafios, esforçando-se para alcançar o fim da jornada. Cair não é o problema; o desafio está em admitir a própria fragilidade e ter a coragem de recomeçar, sem ilusões ou fantasias.

John Wells aborda uma das grandes tragédias da natureza humana em “Pegando Fogo” (2015), um filme que combina a trajetória de um homem em busca de redenção com o cotidiano intenso de uma cozinha de restaurante de alta gastronomia. Essa versatilidade e a habilidade de tratar temas complexos de maneira sensível são o que tornam o filme único. O roteiro, escrito por Michael Kalesniko e Steven Knight, explora uma paixão frustrada, um romance que desafia personalidades difíceis e uma reviravolta sutil, mas significativa. Wells utiliza essas subtramas de forma eficaz, permitindo que seu elenco diverso tenha espaço para brilhar.

O protagonista, Adam Jones, interpretado por Bradley Cooper, é um chef talentoso que é forçado a deixar Paris após abusar de drogas e da paciência de traficantes a quem deve dinheiro. Após um período de autoexílio na Louisiana, Adam vai para Londres, determinado a conquistar sua terceira estrela Michelin. Esse objetivo, que representa o auge da carreira para qualquer chef, é perfeitamente capturado pela performance de Cooper. Adam busca a ajuda de Tony Balerdi, interpretado por Daniel Brühl, que acredita no potencial do ex-colega apesar de seus problemas passados.

No início do filme, Adam conhece Helena, uma sous chef vivida por Sienna Miller. Wells prefere focar nas imagens vibrantes da cozinha: chamas nos fogões, pratos de porcelana, utensílios de cozinha e ingredientes exóticos, elementos que despertam o apetite do espectador. A consultoria do chef Mario Batali garante que esses detalhes sejam autênticos e cativantes. O romance entre Adam e Helena se desenvolve de forma conturbada, refletindo a complexidade das personalidades envolvidas.

Ao longo do filme, Adam enfrenta seus demônios pessoais enquanto tenta reerguer sua carreira. A interação com outros personagens, como Max, interpretado por Riccardo Scamarcio, e Michel, vivido por Omar Sy, enriquece a narrativa, trazendo à tona questões de rivalidade, amizade e redenção. A luta de Adam para se redimir e alcançar seu objetivo é intensa, e cada interação acrescenta profundidade à sua jornada.

O filme culmina com Adam e Helena finalmente se aproximando, apesar dos obstáculos iniciais. A performance de Cooper captura a determinação e a vulnerabilidade de Adam, enquanto Miller traz uma combinação de força e sensibilidade à sua personagem. A reviravolta envolvendo Michel adiciona um elemento surpresa, contribuindo para um desfecho emocionante e satisfatório.

“Pegando Fogo”” é mais do que um filme sobre culinária; é uma reflexão sobre a perseverança, a capacidade de recomeçar e a busca por redenção. John Wells, com sua direção sensível e atenta aos detalhes, oferece ao público uma narrativa envolvente, repleta de nuances emocionais e visuais. A combinação de atuações fortes, um roteiro bem construído e uma cinematografia cativante torna este filme uma experiência memorável.

Bradley Cooper, com sua interpretação intensa e multifacetada, dá vida a um personagem complexo, cuja jornada ressoa com qualquer um que já enfrentou dificuldades. Sienna Miller e Daniel Brühl também se destacam, trazendo autenticidade e profundidade a seus papéis. O filme não apenas entretém, mas também provoca reflexões sobre a natureza humana, a capacidade de superar adversidades e a importância de perseguir nossos sonhos, independentemente dos obstáculos.

Filme: Pegando Fogo

Direção: John Wells

Ano: 2015

Gêneros: Drama

Nota: 8/10